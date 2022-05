Manuel Bortuzzo volta pagina con Giulia Ramatelli, dopo Lulù Selassié? / La risposta

Grande fratello vip 6, Manuel Bortuzzo ha una nuova lovestory? Ecco chi è Giulia Ramatelli

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la lovestory avviata al Grande fratello vip 6 insieme a Lulù Selassié, poi naufragata di recente per divergenze inconciliabili, e ora Manuel Bortuzzo torna al centro dell’attenzione mediatica per il suo privato. Stando alle ultime indiscrezioni riprese dai media sul conto del nuotatore, lui potrebbe aver avviato una frequentazione intima con Giulia Ramatelli, una giovane nuotatrice che con Manuel condivide la passione per il nuoto e gli allenamenti nella stessa piscina. Ma c’è un particolare che a detta degli esperti di gossip farebbe pensare all’ipotesi che Manuel abbia dimenticato Lulù Selassié per Giulia: la nuotatrice che vanta diversi riconoscimenti nello sport è seguita via social dai membri della Bortuzzo family, cosa che a quanto pare non è accaduta con Lulù ai tempi della lovestory con Manuel. Che la Bortuzzo family abbia rappresentato un ostacolo per Manuel e Lulù? Nel frattempo la presunta “terza incomoda”, Giulia Ramatelli, riporta la sua verità dei fatti in un intervento condiviso su Instagram con i fedeli supporters.

Nella sua Instagram story rivelatrice la giovane nuotatrice tiene a precisare che a vincolarla a Manuel vi è un rapporto di amicizia, dettata anche dalla passione in comune per il nuoto, una verità corredata da un collage di foto che immortalano i due in atteggiamenti inequivocabilmente complici.

Giulia Ramatelli rompe il silenzio sul gossip della lovestory con Manuel Bortuzzo

“Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni”, scrive tra le righe della descrizione del photo-collage la presunta neo fiamma di Manuel Bortuzzo, a testimonianza che tra lei e il nuotatore ci sia solo amicizia. Ma Giulia Ramatelli non è la sola ad essere indicata dai media come la nuova fiamma di Bortuzzo junior. Per gli esperti del gossip Manuel Bortuzzo potrebbe avere un ritorno di fiamma in corso con l’ex fidanzata storica, Federica Pizzi. Che possa essere presto smentita anche quest’indiscrezione?

