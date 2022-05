Manuel Bortuzzo volta pagina dopo Lulù Selassié?/ Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Grande Fratello vip 6, Manuel Bortuzzo ha una nuova fiamma: esplode il gossip

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la lovestory vissuta tra le mura del Grande fratello vip 6 al fianco di Lulù Selassié, poi naufragata di recente e con grande sofferenza per la princess -la quale ha tacciato il nuotatore di averla lasciata tramite un comunicato Ansa senza avere un confronto con lei, e ora Manuel Bortuzzo torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Stando al gossip del momento, Manuel Bortuzzo avrebbe avviato già un’altra frequentazione intima con una ragazza sportiva, che -a differenza di Lulù- piacerebbe alla famiglia Bortuzzo. Come da lei riportato di recente ai media, la princess non si è sentita accettata dai familiari di Manuel Bortuzzo, in prims il padre Franco Bortuzzo, lasciando intendere che il rapporto con il nuotatore abbia risentito delle influenze della Bortuzzo family. Il gossip delle ultime ore, concernente Manuel e il suo post-Grande fratello vip 6, è stato pubblicato prima dal blogger Amedeo Venza tramite social network e poi ripreso da Novella 2000, e vedrebbe Bortuzzo deciso a voltare pagina nella vita privata, dopo Lulù Selassié.

“Nelle Stories, infatti, ha pubblicato la segnalazione di un utente – rende noto Novella 2000 rispetto a quanto condiviso da Venza– il quale ha dato anche alcune informazioni in suo possesso. Ovviamente tutto quello che diremo da ora in poi sono soltanto rumor. Non c’è niente di certo. Dovremo attendere, infatti, conferme o smentite da parte dei diretti interessati”.

Pare inoltre, secondo le indiscrezioni del momento, che Giulia sarebbe seguita sui social dai familiari di Manuel Bortuzzo, il che sarebbe un indicatore del fatto che la ragazza piaccia alla Bortuzzo family. Giulia sarebbe anche lei una nuotatrice e vanterebbe diversi riconoscimenti nello sport, inoltre sarebbe solita allenarsi nella stessa piscina di Manuel Bortuzzo. Che sia stato, quindi, proprio il nuoto ad avvicinare Manuel alla presunta nuova conoscente intima? Tuttavia, va precisato che il gossip del momento sulla nuova fiamma di Manuel potrebbe rivelarsi del tutto infondato.

Di Lulù Selassié, ormai ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, sappiamo invece che lei sia ora single e che potrebbe prendere parte all’atteso video musicale di Bandana, il nuovo singolo di LDA.

