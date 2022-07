Manuel, Emilia e Vicky Lagos, figli di Vittorio De Sica/ Nati da tre relazioni diverse, due ‘clandestine’

Emilia De Sica, chi è la prima figlia di Vittorio De Sica

Christian De Sica non è l’unico figlio di Vittorio De Sica. La storia familiare del celebre attore è piuttosto complessa. Dal matrimonio con l’attrice Giuditta Rissone è nata Emilia detta Emi, la maggiore dei figli dell’attore. Come i suoi fratelli, anche Emi ha lavorato nel mondo del cinema e si è dedicata restauro dei film più celebri di De Sica oltre che all’organizzazione delle mostre che lo hanno celebrato.

Sposata in prime nozze con il regista americano Peter Baldwin, e successivamente con Sergio Nicolai, Emilia De Sica è cresciuta al fianco della madre, consapevole che il padre avesse contemporaneamente un’altra relazione dalla quale erano nati altri due fratelli: Manuel e Christian. Fu lei, in età più adulta, a chiamarli, annunciandogli di essere la loro sorella e di volerli conoscere. È morta a marzo del 2021.

Manuel De Sica e Vicky Lagos, due figli e due relazioni ‘clandestine’

Dalla relazione di Vittorio De Sica e l’altra donna, María Mercader, è nato Manuel, fratello maggiore di Christian De Sica e padre del regista Andrea De Sica. Autore di colonne sonore per vari lavori televisivi e per film, nel 1992 ha vinto il Nastro d’argento per Al lupo al lupo di Carlo Verdone; poi nel 1996 ha conquistato il David di Donatello per la colonna sonora di Celluloide di Carlo Lizzani. È stato sposato con Maria Lucia Langella, madre di Andrea.

A loro tre va aggiunta una presunta quarta sorella che De Sica avrebbe avuto da una donna spagnola, Mimi Munoz, rifugiata con cui il famoso regista avrebbe intrattenuto una lunga relazione clandestina. Da questa relazione sarebbe nata Vicky Lagos, che tuttavia né Christian né gli altri fratelli hanno mai frequentato.

