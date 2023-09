Manuel Maura e Francesca Sorrentino, confronto a Uomini e Donne dopo l’addio/ A Temptation Island…

Manuel Maura e Francesca Sorrentino: nuovo incontro dopo l’addio

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati insieme per due anni affrontando diversi momenti di crisi che hanno sempre superato. Tuttavia, l’ultima crisi vissuta all’interno del villaggio di Temptation Island 2023 ha portato alla rottura definitiva. Quella che sembrava una decisione affrettata si è rivelata voluta da entrambi a distanza di qualche settimana. L’ex coppia, infatti, tornata alla vita reale, ha scelto di vedersi per confrontarsi con sincerità. Un confronto che ha dato ad entrambi la consapevolezza di non voler tornare insieme.

Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne/ "Sono un amore per tutta la vita": l'ex Luciano Punzo...

Nel corso dell’estate, i due sono stati anche al centro di rumors che parlavano di un presunto ritorno di fiamma che, però, è stato immediatamente smentito. Vivendo nella stessa città, capita di frequentare gli stessi locali e incontrarsi. I due, però, non hanno alcune voglia di tornare insieme.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino: faccia a faccia a Uomini e Donne

A distanza di qualche mese dalla rottura, Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono pronti a rivedersi. L’ex coppia, infatti, è ospite della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 11 settembre. Manuel e Francesca, seduti l’uno di fronte all’altra, racconteranno i dettagli della decisione di lasciarsi sia a Maria De Filippi che a Filippo Bisciglia che ha seguito da vicino la loro storia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 settembre: l'arrivo della tronista Manuela Carriero

Sarà un confronto pacifico? Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe di sì. Tra i due pare sia finito l’amore, ma non l’affetto e il rispetto. Racconteranno, inoltre, novità in merito alla loro vita sentimentale? Lo scopriremo nel corso del confronto.

LEGGI ANCHE:

Silvia e Sabino si sono lasciati: confronto a Uomini e Donne/ "La nostra storia durata 48 ore. Un bluff..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA