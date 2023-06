Manuel Pia, chi è/ Il rapporto con Dalila Di Lazzaro: “Persona splendida e speciale”

Manuel Pia, chi è il musicista e collaboratore di Dalila

Manuel Pia ha spesso collaborato con Dalila Di Lazzaro, e nel corso degli anni la loro comune passione per la musica li ha portati ad avvicinarsi sempre più. L’attrice, oggi ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, racconterà la sua carriera artistica che, negli ultimi anni, si è indissolubilmente intrecciata a quella del musicista. Polistrumentista, cantautore e compositore di origini sarde, Manuel Pia sin da giovane si è appassionato alla musica e, negli ultimi anni, ha intensificato la collaborazione artistica con l’attrice e scrittrice.

Il cantautore parlò così del loro rapporto, intervistato a Oggi è un altro giorno: “Abbiamo scritto diversi pezzi. Ci siamo conosciuti musicalmente. Lessi già i suoi libri prima di conoscerla personalmente e le scrissi una canzone. Dopo un po’ mi chiamò per ringraziarmi e per collaborare con me. È una persona profonda, si è creato questo sodalizio artistico“. Dalila Di Lazzaro ha poi aggiunto: “È il mio gemello maschio. È incredibile. Quando scriviamo abbiamo un’intesa enorme“.

Dalila Di Lazzaro, è amore con Manuel Pia? “Bella amicizia tra noi“

In un’intervista a Domenica In di pochi mesi fa, Manuel Pia aveva così parlato di Dalila Di Lazzaro: “È una persona splendida e speciale. Io amo il suo cuore, è più profondo dell’oceano. Avere la fortuna di poterla incontrare e collaborare con lei mi ha permesso di conoscerla meglio. Sono un uomo fortunato. Ho dovuto lasciare tutto perché lei aveva avuto problemi importanti di salute e non potevo non starle vicino. Ho fatto un cambio di vita radicale, lei è una donna molto sofferente ma dà sempre la forza agli altri“.

Inoltre, l’attrice ammise che tra i due non c’è alcun coinvolgimento sentimentale ma soltanto una profonda e sana amicizia: “Sono stata una delle prime attrici in Italia ad ammettere una relazione con un uomo molto più giovane, ma non è così. C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io ho altre storie. Se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo“.











