Manuel Vallicella, com’è morto?/ Ex Uomini e Donne si sarebbe tolto la vita a 35anni

Addio all’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella

L’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella è morto a soli 35 anni. Tatuatore di professione, era salito alla ribalta corteggiando Ludovica Valli che, però, al termine del percorso non lo scelse. Ragazzo sensibile e molto emotivo, Manuel colpì e conquistò il cuore non solo del pubblico, ma anche di Maria De Filippi e dell’intera redazione di Uomini e Donne che decisero di puntare su di lui come tronista. Le telecamere, le esterne, le puntate in studio, però, non facevano per Manuel che, nel 2016, decise di lasciare il trono. Il pubblico, però, ha sempre continuato a seguirlo con affetto sui social dove, oggi, è arrivata la terribile notizie della sua scomparsa.

Uomini e Donne, Giulio Raselli "Ho i linfonodi ingrossati"/ Fan preoccupati…

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma. Non ho parole Rip”, ha scritto Amedeo Venza che, poco prima, condividendo una storia su Instagram, aveva aggiunto – “Triste nottata, mi arriva un messaggio. Manuel non c’è più, si è tolto la vita. Ho i brividi, RIP ragazzo d’oro”.

Davide tra Sara, Catia e Laura a Uomini e Donne/ Maria: "Dopo un rapporto intimo..."

Manuel Vallicella e il dolore per la morte della mamma

Ad annunciare la morte di Manuel Vallicella, prima di Amedeo Venza, è stato l’amico fraterno dell’ex tronista Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore. “Ma perchè!!! Ciao amico, RIP”, ha scritto Enrico Ciriaci tra le storie del proprio profilo Instagram condividendo una serie di foto in cui sorridono mentre sono insieme. Un sorriso, quello di Manuel, che aveva conquistato tutti e che aveva cominciato a spegnersi tre anni fa con la morte dell’amatissima mamma.

“Mi fate sentire meno solo in questo momento, il più duro della mia vita! Mando un abbraccio a ogni, e dico ogni, persona che mi abbia scritto un messaggio di condoglianze o che abbia pregato per mia mamma”, aveva fatto sapere dopo la morte della mamma.

DIDIER, CHI È IL NUOVO CORTEGGIATORE DI UOMINI E DONNE/ Agente immobiliare e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA