Manuel Vallicella, il saluto della redazione di Uomini e donne ai funerali/ “Un gigante buono”

Manuel Vallicella, l’omaggio di Uomini e donne che lo ricorda ai funerali

Il web si stringe unanime al ricordo di Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e donne che sarebbe morto suicida lo scorso 20 settembre, per il quale si sono tenuti i funerali.

La cerimonia funebre di Manuel Achille Vallicella, tenutasi venerdì 23 settembre 2022 (nella Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, nella frazione Strà nel Comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona) ha accolto tra i fiori anche quelli giunti da parte della produttrice e conduttrice Maria De Filippi e il resto del cast di Uomini e Donne.

Secondo la testimonianza ripresa a mezzo stampa dall’amico di vecchia data, Enrico Ciriaci, Manuel Vallicella avrebbe compiuto un gesto suicida, togliendosi la vita dopo un periodo vissuto in preda alla depressione, seguito alla morte della madre a cui lui era inscindibilmente legato. L’ex volto TV viene ricordato da molti telespettatori per aver coperto tra il 2016 e il 2017 il ruolo di corteggiatore al trono di Ludovica Valli e poi il ruolo di tronista, convinto dalla regina di Canale 5, Maria De Filippi, a fare il salto di qualità dopo la delusione provata rivelandosi la non scelta della tronista che lui aveva corteggiato con sentimento. Il trono di Manuel Vallicella finì per concludersi presto, con il veronese tatuatore e gestore del Deep Black Tattoo Studio di Verona che si ritirava dalla TV perché impossibilitato a sorreggere il peso della sovraesposizione mediatica dei suoi sentimenti e della sua immagine. Ciò nonostante l’intero entourage di Uomini e donne ha voluto omaggiare il ricordo dell’ex tronista con un mazzo di fiori bianchi contenente delle margherite e la scritta “Uomini e Donne”, affisso vicino l’altare.

Anche i parenti di Manuel Vallicella erano presenti alla cerimonia funebre

Un gesto che vuole simbolicamente ricordare il giovane ex volto TV scomparso prematuramente, all’età di 35 anni. Oltre alla clip mandata in onda in ricordo del 35enne al termine dell’ultima puntata, Uomini e donne ha salutato Manuel anche con un sentito messaggio social: “Vogliamo ricordarti così… un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel”.

Come riprende della cerimonia funebre, L’Aquila, in chiesa si sono riuniti i parenti, i fratelli e le sorelle, i cugini, gli amici e i colleghi del compianto 35enne, Manuel Vallicella. “Fratello amorevole, zio gentile, fragile e vulnerabile. Un gigante buono”, é il messaggio dei cari per lo scomparso. Dopo la funzione religiosa i presenti si sono riuniti sul sagrato della Chiesa, e a fare da tappeto musicale é stata la canzone Lettera a G di Ligabue. Via social a rendersi testimone dei funerali, il blogger Amedeo Venza, con delle esclusive immagini che immortalano la folla accorsa all’uscita della chiesa.

