Manuela Arcuri annuncia il suo ritorno in TV ma la Rai smentisce/ “La fiction di cui parla non esiste”

Manuela Arcuri annuncia il suo ritorno in TV con una fiction per la Rai, ma l’azienda smentisce

In un’intervista rilasciata a Il Giornale alcuni giorni fa, Manuela Arcuri annunciava il suo prossimo ritorno in TV. La celebre attrice rivelava al pubblico che nel 2024 avrebbe fatto il suo ritorno sul piccolo schermo per una nuova fiction targata Rai. “Una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, – ha spiegato durante l’intervista – pronta per la primavera 2024.”

Aveva dunque dato anche i primi dettagli di questa nuova fiction: “Titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica. È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica“.

“Non esiste alcuna fiction Rai con Manuela Arcuri nel cast”: la rivelazione

Le dichiarazioni di Manuela Arcuri sarebbero però state smentite dalla Rai. Ad annunciarlo è TvBlog, che scrive: “[…] non esiste alcuna fiction Rai dal titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica con Manuela Arcuri nel cast. La notizia anticipata dall’attrice nell’intervista sopra citata dunque non trova alcuna conferma dalle parti di Rai Fiction, diretta da Maria Pia Ammirati”.

La Rai, interpellata da Tv Blog, avrebbe dunque categoricamente smentito la notizia data da Manuela Arcuri di una fiction che l’avrebbe ritrovata protagonista nel 2024. Pare, invece, che bisognerà attendere ancora un po’ per rivederla in Rai, mentre rimane aperto il quesito sulle motivazioni che l’hanno portata a fare una rivelazione non confermata dall’azienda.

