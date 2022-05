Manuela Arcuri concorrente al Grande Fratello Vip?/ “Trattativa economica aperta…”

Manuela Arcuri nel cast del Grande Fratello Vip? “Trattativa economica aperta…”

Manuela Arcuri potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip. A lanciare questa notizia è stato il Settimanale Oggi. Alberto Dandolo ha parlato di una trattativa economica aperta per averla nella casa. L’attrice aveva partecipato alcuni anni fa a Ballando con le stelle ma finora era sembrata restia a partecipare ad un reality. Non sappiamo se Alfonso Signorini riuscirà a convincerla anche perché a frenare l’ingresso dell’attrice nella Casa potrebbe essere la presenza di suo figlio Mattia, di soli otto anni ed il freschissimo matrimonio con Giovanni Di Francesco, con cui convolerà a nozze questo luglio. Negli ultimi anni l’attrice di Latina ha sempre declinato l’invito per non stare lontana dal figlio Mattia ma ora che il bambino è cresciuto sarebbe pronta a vivere questa esperienza.

Oltre Manuela Arcuri, in lizza per varcare la famosa porta rossa di Cinecittà ci sarebbero: Sandra Milo, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Patrizia Groppelli, Wilma Goich. Sicuramente non ci sarà Veronica Cozzani: la madre di Belen Rodriguez ha ammesso che non si sentirebbe a proprio agio nella Casa più spiata d’Italia. Il GF Vip 7 partirà il prossimo lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini sarà affiancato da due nuovi opinionisti che, secondo gli ultimi gossip, potrebbero essere Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

In un’intervista di qualche mese fa al Settimanale Chi Manuela Arcuri si era mostrata propensa per una partecipazione al Grande Fratello Vip. L’attrice ha spesso rifiutato il ruolo di concorrente nel reality poiché suo figlio Mattia era troppo piccolo per capire la lontananza da sua mamma; oggi il bimbo ha 8 anni e sarebbe pronto ad affrontare una distanza tale, sapendo che si tratta di “lavoro”. L’attrice aveva infatti spiegato: “Tra il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi sceglierei il primo. L’Isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte […] in passato ho partecipato a Ballando con le Stelle, ma è più un talent”.

Intanto Manuela Arcuri si prepara al matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. L’attrice ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio: “Il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: “Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…”. E così, finalmente, è arrivata. Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”. Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina”, ha dichiarato.











