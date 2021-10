Manuela Arcuri vittima di molestie “volevano che mostrassi il seno”/ Confessione choc

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le denunce di molestie che attrici e donne del mondo dello spettacolo hanno rivolto ad alcuni addetti ai lavori. Puntualmente si sono sollevati grandi polveroni, a volte utili per portare a galla vicende ambigue, altre volti inutilmente nocivi per personaggi estranei ai fatti. In ogni caso, che l’ambiente dello spettacolo non sia totalmente limpido, è ormai chiaro, come confermato da una delle tante attrici di successo del nostro paese, che ad alcuni anni di distanza ha rivalutato negativamente certi atteggiamenti sul set.

Parliamo ad esempio di Manuela Arcuri, che al Quotidiano Nazionale ha rivelato di aver subito delle pressioni: “Ero giovane e non avevo la forza di mandarli a quel paese, oggi gli tirerei uno schiaffone”. “Il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico”, ha aggiunto la showgirl.

Manuela Arcuri e le molestie ai provini

E’ un tema ormai molto sentito quelle delle molestie rivelate ad anni di distanze da personaggi ormai famosi. Manuela Arcuri, che di certo non è in cerca di popolarità ha ammesso: “C’era qualche stupido che ci provava, allungava la mano, mi toccava la gamba, io la spingevo via e lui ci ritentava. In altri casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni, e poi dicevano: ‘Fai vedere il seno’. Erano dei depravati… Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno”.

