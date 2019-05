Manuela Bailo, rinviato a giudizio Pasini/ Attirata in trappola “Crimine premeditato”

Ci sono delle novità in merito all’omicidio di Manuela Bailo, la ragazza originaria di Brescia trovata sgozzata nella notta tra il 28 e il 29 luglio scorsi e per la cui morte è stato rinviato a giudizio Fabrizio Pasini, ex sindacalista della Uil sulla cui colpevolezza gli inquirenti non avrebbero dubbi. E proprio di questo caso di cronaca si parlerà oggi nel consueto appuntamento pomeridiano di Rai con la Vita in Diretta, dove Tiberio Timperi e Francesca Fialdini daranno conto di una possibile svolta nelle indagini: tuttavia negli ultimi giorni, nonostante una memoria difensiva presentata dai legali di Pasini, pare non sia stata smontata l’ipotesi della premeditazione del crimine da parte del 48enne di Ospitaletto che è in carcere oramai dallo scorso 20 agosto e che dunque dovrà rispondere in tribunale dell’accusa di aver ucciso la collega ed amante, occultandone anche il cadavere.

OMICIDIO PREMEDITATO? “L’HA ATTIRATA IN TRAPPOLA E…”

Infatti Manuela Bailo e Fabrizio Pasini avevano una relazione e, quando la 35enne ha cominciato ad essere pressante nei confronti dell’uomo che amava e che aveva già una propria famiglia, il sindacalista avrebbe pianificato l’omicidio, preparandolo nei minimi particolari e attirando la ragazza in una vera e propria trappola. Col pretesto di passare assieme un weekend, Fabrizio Pasini quel 29 luglio nella sua casa materna dove avrebbe prima stordito Manuela con un forte colpo in testa e poi l’avrebbe sgozzata. Ad aggravare la posizione dell’uomo che è anche padre di due figli e che cercava di nascondere questa sua relazione extra-coniugale c’è anche la contestazione del fatto che, solamente il lunedì successivo, si sarebbe deciso a occultare il cadavere, avvolgendola in alcuni sacchi. Come è noto, i suoi legali cercano invece di far valere la posizione dell’uomo che racconta di aver litigato con la ragazza e di averla spinta involontariamente giù dalle scale, dove ha picchiato la testa mentre nei mesi trascorsi in carcere ha sempre negato di essere stato lui a sgozzarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA