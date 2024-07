“Manuela Bianchi non è indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli”/ Il legale Barzan: “Louis ha agito solo”

Continua – ed, anzi, entra nel vivo proprio ora – la vicenda giudiziaria legata alla morte di Pierina Paganelli con il fermo ufficiale di Louis Dassilvia che è accusato dell’omicidio della donna 78enne; e proprio oggi in questura è stata richiamata anche Manuela Bianchi, nuora dell’anziana signora e amante di Dassilvia: l’ipotesi (ma ora spetterà ovviamente alla procura confermarla o smentirla) è che l’uomo avrebbe brutalmente assassinato – con ben 29 coltellate – Pierina Paganelli per nascondere alla moglie Valeria la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi ed evitare che questa venisse esclusa dai Testimoni di Geova. Per ora – comunque – la nuora non risulta tra gli indagati, ma il lunghissimo interrogatorio di oltre 7 ore che si è tenuto martedì 16 e la convocazione in questura di mercoledì hanno acceso nei giornalisti non pochi dubbi.

Joe Biden ha il covid/ L'annuncio della Casa Bianca: “Ha sintomi lievi e sta bene, continuerà a lavorare”

Proprio di questo ha deciso di parlare Davide Barzan – il legale che segue di Manuela Bianchi – intercettato fuori dalla questura dai microfoni di Pomeriggio 5, precisando immediatamente che “l’ipotesi investigativa della procura è molto chiara: Louis avrebbe ucciso Pierina Paganelli per tutelare il suo matrimonio e perché non voleva assolutamente che Valeria scoprisse della frequentazione extraconiugale con Manuela”.

PD vs CONDONO/ Schlein, perché gridare alla "sanatoria", se poi la usano anche i dem?

Il legale di Manuela Bianchi: “Non è mai stata indagata per l’omicidio di Pierina Paganelli”

Soffermandosi sulla convocazione della sua assistita – lo ripetiamo Manuela Bianchi, amante di Dassilva e nuora di Pierina Paganelli – l’avvocato Barzan ha spiegato che “sta rileggendo i verbali e li deve firmare” ribadendo (come fatto più volte nel corso dei mesi) che “Manuela è fuori da ogni ragionevole dubbio di colpevolezze: è stata identificata come persone offesa ed è rimasta tale anche ieri (martedì 16, ndr.). Non è indagata ed è persona offesa per la morte della suocera”. Nel momento della morte di Pierina Paganelli “Manuela, Loris (suo fratello, ndr.) e la minore (..) sono collocati [dai verbali di arresto di Louis] all’interno del loro appartamento“.

Don Giussani, “Una rivoluzione di sé. La vita come comunione”/ I testi inediti nel libro curato da Prosperi

Interrogato da Concita Borrelli sul fatto che il movente ipotizzato degli inquirenti non regga perché “tutti erano al corrente della relazione” tra Manuela e Dassilva, Barzan sottolinea – alterandosi – che “Valeria non ne è mai stata al corrente. È inesatto” e lo dimostrerebbe – secondo il legale – “il verbale d’arresto”; mentre sulla signora Pierina Paganelli Barzan spiega che “non ha mai dato fastidio né a Manuela né a Loris, tanto che la prima ha lasciato il tetto coniugale nel 2023 e sia il marito che Pierina sapevano che ne suo cuore c’era un’altra persona, ma non era mai stato identificato come Louis”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA