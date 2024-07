Omicidio Pierina Paganelli, Valeria contro Manuela/ Le scritte e l’aggressione: “Lo rifarei”, scatta denuncia

Pierina Paganelli, le frasi contro Manuela Bianchi sono di Valeria Bartolucci?

Il giallo dell’omicidio di Pierina Paganelli va avanti da sette mesi e si allarga di nuovi scenari, con lo scontro durissimo tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi che potrebbe finire in Tribunale. Nel condomino di via del Ciclamino, proprio davanti alla porta dentro la quale è stato rinvenuto il cadavere della donna, sono apparse delle scritte contro la nuora di Pierina Paganelli. “Tua madre ti guarda, è orgogliosa di te e di ciò che continui a fare qui. Sei una tr*ia senza rispetto, Geova ti strafulmini”, queste le terribili frasi.

Secondo gli inquirenti a scriverle sarebbe stata proprio Valeria, che poi con Manuela ha avuto anche una rissa ripresa dalle telecamere. “Smettila di fare la put*ana con mio marito, perché ti ammazzo”, così l’avrebbe minacciata secondo un video, tirandole anche i capelli. “Non penso di doverle chiedere scusa. Non sono preoccupata né pentita, lo rifarei”, ha poi detto ai giornalisti di Estate in diretta. La donna da parte sua ha annunciato che presenterà denuncia per quanto subito e, tramite il consulente Davide Barzan, ha ipotizzato l’emanazione di un divieto di avvicinamento per evitare la reiterazione del reato.

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi racconta l’aggressione subita da Valeria Bartolucci

“Quella che è successa è una cosa di basso livello e cattivo gusto. Io sono abbastanza tranquilla perché non credo che mia mamma (che è morta, ndr) pensi questo di me, anche se avessi fatto qualcosa di sbagliato adesso starebbe soffrendo nel vedere cosa sto passando. Sarebbe distrutta. Guarda questa persona a cosa è arrivata a pensare, è subdola. Le scritte sono fatte da qualcuno che mi conosce, anche se non profondamente. Non può essere stato un testimone di Geova”, ha affermato Manuela Bianchi in riferimento a Valeria Bartolucci ai microfoni di Pomeriggio Cinque. Poi sull’ex amante Dassilva: “Non mi aspettavo che Louis trovasse delle giustificazioni perché è sempre stato contrario alla violenza. Non sono state parole al miele le sue, ma evidentemente le pensa. Io comunque continuo ad essere dell’idea che lui sia estraneo all’omicidio di Pierina Paganelli”.

Manuela ha poi parlato di come sta a Estate in diretta: “Io sto bene almeno fisicamente, il morale è sotto i piedi. È da 15 mesi che sto aspettando momenti migliori ma non arrivano, spero presto. Dopo l’aggressione mi sono caduti dei capelli e ho avuto qualche piccolo ematoma. Visto l’atteggiamento di Valeria, comunque, penso che non sia giusto rispondere a violenza con altra violenza”, ha concluso.











