Pierina Paganelli, parla Manuela Bianchi: “Se potessi tornare a un anno fa…”

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa lo scorso 4 ottobre 2023, ed ex amante di Louis Dassilva, in esclusiva a Mattino 5 torna su quanto accaduto: “Se potessi tornare indietro a un anno fa, Pierina la legherei per non farla uscire. Non voglio parlare, non posso dire altro. La giustizia credo che stia facendo il suo corso. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro ma non voglio entrare nei particolari. Louis colpevole? Sapete già il mio pensiero, non è cambiato. So che gli inquirenti stanno lavorando strenuamente ma probabilmente sono cose che noi non immaginiamo tanto. Penso ci siano cose che ancora non sappiamo”. La nuora di Pierina Paganelli, ancora, ribadisce: “Se potessi avere la bacchette magica e tornare indietro, farei rimanere in vita Pierina. E se questo significasse legarla per tenerla in casa, l’avrei fatto”.

Le telecamere della farmacia vicino al residence dove Pierina Paganelli è stata uccisa, hanno ripreso un uomo passare. La prova, per gli inquirenti, rappresenta l’indizio principale della colpevolezza di Louis Dassilva mentre gli avvocati del 34enne, vicino di casa della signora uccisa, sono convinti del contrario. Roberta Catania, del pool difensivo, spiega a Mattino 5: “Le analisi condotte dalla Procura lasciano in qualche modo dei margini, dei tecnicismi, non chiari. Secondo la difesa, quello nelle immagini non è Louis, quindi potrebbe sottoporsi a un nuovo test come no. Lo deve però chiedere la Procura, non è una richiesta che verrà dalla difesa. La scelta è dell’indagato e degli avvocati: io penso che nulla ostacoli il fatto che Louis possa sottoporsi nuovamente a questa prova per dimostrare che non è lui nelle immagini. Noi siamo convinti che sia innocente, questo fa parte della strategia difensiva”.