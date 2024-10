Quella di oggi sarà una giornata molto importante per quanto riguarda il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli visto che verranno effettuati tutti gli accertamenti sui dispositivi che ha utilizzato Louis Dassilva prima del presunto omicidio della 79enne di Rimini. Il consulente di parte di Manuela Bianchi, Davide Barzan, ha commentato: “Il pm ha avanzato la richiesta di prendere in considerazione un periodo più ampio, dal primo maggio al 4 ottobre, periodo in cui si riferisce la relazione di Louis con Manuela”, riferendosi al periodo in cui è avvenuto anche l’incidente a Giuliano, figlio di Pierina Paganelli.

Omicidio Pierina Paganelli, i dispositivi di Louis Dassilva al vaglio/ Analisi su 2 telefoni e 4 smartwatch

“L’indagine riguarda solo i dispositivi e non gli spostamenti – ha proseguito – questa mattina sono arrivati i lavori, che richiederanno 90 giorni per il completamento, verranno estratti i dati online e offline dei dispositivi di Louis Dassilva, tutti i messaggi e tutto ciò che sarà presente sui dispositivi”. Claudio Signorelli, in collegamento a Storie Italiane, aggiunge: “Siamo sicuri che Louis Dassilva sia l’unico colpevole? Io ci vedo anche una mano femminile e credo che l’inchiesta ci potrebbe rivelare delle sorprese a breve”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria vs Manuela: “Il giorno prima dell'omicidio mi disse una cosa...”

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LE INDAGINI DEVONO ANCORA SVELARE QUALCOSA?

Davide Barzan ha voluto sottolineare poi che il Gip era molto adirato con la difesa: “Se andate in tv a contestare il video della telecamera della farmacia chiedete l’incidente probatorio così possiamo accertarlo definitivamente”. L’avvocato Laura Sgrò chiosa: “Il fatto che si sta ancora lavorando dimostra che stanno ancora cercando qualche elemento che ancora non è emerso”.

A praticamente un anno dall’omicidio di Pierina Paganelli, e nonostante l’arresto di Louis Dassilva, la vicenda è quindi tutt’altro che chiusa, e chissà che realmente, come spiegato dal giornalista Signorelli, non possa regalare qualche colpo di scena da qui a breve: Louis Dassilva ha agito da solo o magari è stato il braccio di qualche mente? Ecco perchè le indagini approfondite che si svolgeranno in queste ore saranno fondamentali per scoprire la verità al 100%, spazzando quindi via ogni dubbio e accertando che Louis abbia eventualmente ammazzato in solitaria la povera Pierina Paganelli o no: staremo a vedere quello che accadrà.

Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi vs Valeria Bartolucci/ "Ha mentito sulla confidenza di mia sorella"