Manuela Carriero concorrente al Grande Fratello 2023 dopo l’addio a Uomini e donne?/ L’indiscrezione bomba!

Manuela Carriero lascia il trono di Uomini e donne 2023

Le registrazioni di Uomini e donne 2023 negli ultimi giorni hanno regalato un vero e proprio colpo di scena per i fan del programma: Manuela Carriero, infatti, avrebbe deciso di abbandonare il trono classico in via definitiva. È questa l’anticipazione bomba sganciata dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, esperto della trasmissione, in attesa che vadano in onda le effettive puntate che racconteranno l’addio della tronista al dating show.

L’ex volto di Temptation Island ha vissuto un percorso fatto di alti e bassi in questa sua breve esperienza nel programma di Maria De Filippi. Le frequentazioni con i corteggiatori Michele e Carlo non hanno al momento dato i frutti sperati e, forse per questo motivo, la ragazza ha preferito non proseguire il percorso e lasciare per sempre il programma. Tuttavia, dopo l’addio, spunta una segnalazione clamorosa che potrebbe portare il nome e il volto di Manuela Carriero in un altro programma targato Mediaset: il Grande Fratello 2023.

Manuela Carriero, indiscrezione choc: pronta a sbarcare al Grande Fratello 2023?

Stando ad una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram, Manuela Carriero potrebbe presto diventare una nuova concorrente del Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini non sta affrontando un periodo felice sul fronte degli ascolti. La scelta editoriale dell’azienda di abolire la spinta trash che ha caratterizzato il programma negli ultimi anni, infatti, non sta dando i suoi frutti. Per questo, rimpolpare il cast con un volto già piuttosto noto come la Carriero potrebbe essere la giusta mossa per risollevare gli ascolti.

Al momento si tratta soltanto di mere indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali. Quel che è certo, però, è che la produzione del Grande Fratello 2023 sta valutando nuovi innesti da inserire nella Casa per risollevare il destino nel reality. Se la Carriero venisse confermata, non sarebbe l’unico ex volto di Temptation Island a prendere parte al reality: a Cinecittà, infatti, ha da poco fatto il suo ingresso Mirko Brunetti, grande protagonista dell’ultima edizione del dating show condotto da Filippo Bisciglia.











