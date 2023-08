Manuela Carriero contro Carola Carpanelli a Uomini e Donne/ “Non hai mai amato Federico”: caos in studio

Tutti contro Carola Carpanelli a Uomini e Donne per la rottura con Federico Nicotera: interviene anche Manuela Carriero

Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono tornati nello studio di Uomini e Donne per spiegare a tutti le motivazioni che li hanno portati a dirsi addio. Il loro è stato un confronto acceso, durante il quale sono spuntati retroscena inediti, che volutamente sono stati omessi dall’ex tronista (qui tutti i dettagli). Di fronte alle parole dei due ex lo studio si è scatenato e, soprattutto, si schierato a favore di Federico.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 agosto 2023/ Carola Vs Federico, Beatrix contesa da Brando e…

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, Carola Carpanelli si è trovata contro sia Tina Cipollari che Gianni Sperti. Per loro ed altri è stata lei a causare la rottura con Federico. Opinione che, secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, è stata anche della nuova tronista Manuela Carriero.

Elio Servo accusa Tina Cipollari a Uomini e Donne: "È pazza"/ Un video lo incastra e scatena la lite

Carola Carpanelli difesa solo da Maria De Filippi a Uomini e Donne

La nuova tronista di Uomini e Donne si è infatti detta certa che in realtà Carola non abbia mai veramente amato Federico, ma fosse semplicemente infatuata. Un’opinione che, a quanto pare, è stata condivisa dal resto dello studio, stupito dall’atteggiamento della corteggiatrice nei confronti del tronista. Unica a difendere Carola in studio è stata Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe infatti così concluso: “Stiamo parlando di una ragazza di 20 anni che magari pensava di essere innamorata, magari lo era pure, però poi l’amore è passato e lei non sapeva più come uscirne”.

LEGGI ANCHE:

Teresanna Pugliese: "Il Grande Fratello Vip non lo rifarei"/ E su Uomini e Donne: "Avevo 20 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA