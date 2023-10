Manuela Carriero elimina Michele a Uomini e Donne/ “Sei qui per me o per le telecamere?”

Duro confronto tra Manuela Carriero e Michele a Uomini e Donne

Colpo di scena nel trono di Manuela Carriero. Il confronto nello studio di Uomini e Donne tra la tronista e Michele inizia con il filmato dell’esterna nel corso della quale il corteggiatore non risparmia critiche alla tronista. Michele, infatti, è convinto che Manuela non sia adatta per fare la tronista e che abbia un carattere troppo accondiscendente. In studio, il corteggiatore ribadisce il proprio punto di vista aggiungendo di metterla alla prova con le sue critiche per capire il suo carattere.

“Lui pensa che tu non abbia carattere”, commenta Gianni Sperti. “Quello che mi chiedo è che lui dice sempre che non sono adatta a fare la tronista e l’ha fatto dopo due esterne, però, poi dice che lui ha il carattere giusto per farlo. Quindi tu stai qua per me o per le telecamere?”, chiede Manuela. “Se io fossi qui per le telecamere mi comporterei in modo diverso e, invece, continuo a fare critiche. Vuoi una persona che ti aduli?”, chiede a sua volta Michele.

Manuela elimina Michele

Di fronte alla difficoltà di Manuela, Gianni Sperti prova ad aiutarla. “Perché non lo mandi a casa visto che dice che sei moscia, non hai carattere e non sei adatta per fare la tronista?”, chiede l’opinionista. Manuela, così, racconta anche un aneddoto. “Lui sa che faccio fatica a dare degli abbracci. Però ho fatto uno sforzo e mi sono seduta anche su di lui tornando a casa con il suo profumo. Dopo un’esterna del genere mi aspettavo un messaggio e, invece, niente“, racconta la tronista.

“Io so che non gli piaccio“, conclude amareggiata Manuela. “Sì che mi piaci altrimenti non sarei qui”, ribatte Michele. “Ti piace fisicamente, ma non come fidanzata”, commenta Gianni mentre Manuela decide di eliminarlo. “Per me può andare a casa e vedere le esterne da casa”, conclude la tronista.

