Manuela Carriero lascia il trono di Uomini e Donne/ Delusa da Michele e Carlo, arriva…

Manuela Carriero lascia il trono di Uomini e Donne

Dopo essere arrivata sul trono di Uomini e Donne per provare a cercare nuovamente l’amore dopo la fine della relazione con Luciano Punzo, Manuela Carriero, dopo due mesi, annuncia l’addio alla trasmissione. Manuela, sin dalle prime puntate, aveva scelto di concentrarsi sulla conoscenza dei corteggiatori per i quali provare un vero interesse eliminando tutti quelli con cui non sarebbe mai uscita. Manuela, così, si è concentrata sulla conoscenza con Michele e Carlo. Soprattutto per il primo ha provato un interesse immediato. Ironico, schietto e molto diretto, Michele ha saputo conquistare la simpatia di Manuela, ma anche quella degli opinionisti e di Maria De Filippi.

Esterna dopo esterna, però, Michele ha cominciato a confrontarsi con Manuela ammettendo di non gradire alcuni suoi lati caratteriali. Di fronte alle parole di Michele, Manuela ha deciso di eliminarlo restando con Carlo e altri corteggiatori arrivati nel corso del trono, ma con nessuno ha trovato la motivazione giusta per portare avanti il trono.

L’addio di Manuela Carriero

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero lascia il trono perché convinta che i corteggiatori Michele che aveva già eliminato in precedenza e Carlo, non siano mai stati realmente interessati a lei, ma solo al contesto. Di fronte alle difficoltà nell’aprirsi e nell’avere fiducia nella persona che ha di fronte, Manuela ha deciso di lasciare il trono. Una decisione che appare definitiva da parte di Manuela che, pur cogliendo al volo l’occasione che le è stata offerta da Maria De Filippi, ha deciso di fare un passo indietro.

Quale sarà, invece, la reazione di Carlo e Michele? E come commenteranno tale scelta Gianni Sperti e Tina Cipollari? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.











