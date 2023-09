Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne/ “Sono un amore per tutta la vita”: l’ex Luciano Punzo…

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la presentazione dei tronisti, Brando e Cristian Forti, nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 13 settembre, ci sarà la presentazione di Manuela, un volto che il pubblico di canale 5 già conosce. La nuova tronista di Uomini e Donne, infatti, ha partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Stefano Serena con cui la storia è finita proprio al termine dell’avventura nel villaggio dell’amore. Manuela, poi, ha avuto una relazione con Luciano Punzo conosciuto a Temptation Island perché era uno dei tentatori.

La storia d’amore tra Manuela e Luciano ha appassionato il pubblico che l’ha seguita anche sui social fino ad autunno 2022 quando i due si sono detti addio. Luciano che ha poi partecipato al Grande Fratello Vip, ha ritrovato l’amore mentre Manuela spera di incontrarlo sul trono.

Le parole di Manuela Carriero

Manuela Carriero, nel video di presentazione realizzato per Uomini e Donne, ha provato a farsi conoscere parlando anche della sua famiglia. “Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta” – ha detto Manuela che è la maggiore di quattro fratelli che, sin da piccola, ha dovuto aiutare la madre.

“Mia madre si ritrovò vedova a 35 anni con quattro figli. Dopo due mesi ci fecero uno sfratto e tornarono gli assistenti sociali per portarci in una casa famiglia” – ha aggiunto Manuela che, ora, partecipando a Uomini e Donne, spera di trovare “un amore per tutta la vita”. E l’ex fidanzato Luciano Punzo le ha fatto un grande in bocca al lupo.

