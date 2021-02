Manuela e Michela, figlie di Giancarlo Magalli/ “Un padre poco presente poi…”

Giancarlo Magalli ha due figlie: Manuela, nata nel 1972 dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati. La prima figlia, Manuela, è nata quando il conduttore era molto giovane, 23 anni, e si era licenziato per seguire i suoi sogni in tv: “Con Manuela, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero. Ho cominciato a godermela quando aveva undici anni”, ha confessato al settimanale Gente. Manuela Magalli lavora nelle assicurazioni. Con la seconda figlia, invece, Magalli è stato un padre più presente: “Per Michela, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”. Il conduttore, molto orgoglioso delle sue ragazze, ha concluso: “Sono stato fortunato con entrambe le mie figlie”.

Giancarlo Magalli: le figlie Manuela e Michela

Michela Magalli, appassionata di moda, è una influencer: su Instagram ha oltre 38,5mila follower. La ragazza ha studiato presso il Centro Romano di Fotografia e Cinema. Rispetto alla sorella Manuela più riservata a lontana dal mondo dello spettacolo, Michela è apparsa diverse volte in televisione insieme al padre Giancarlo. Durante una puntata di Vieni da me, Magalli ha scherzato sulla sua gelosia di padre: “Ho una maglietta con scritto ho una figlia bella e anche una pistola, una pala e un giardino”. Sul settimanale Gente, aveva detto parlando di Michela: “Non vi aspettavate una figlia così bella, eh? ma, ammetto, è tutto merito della mamma Valeria e anche della zia materna, che ha gli stessi capelli corvini di Michi. Non fateci l’abitudine però: ho tenuto nascosta mia figlia per 22 anni, finito questo servizio tornerà in clausura”.



