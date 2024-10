La giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno è legata da quasi sette anni al manager musicale Giacomo Maiolini, ma ciò che forse non tutti sanno è che in passato ebbe un flirt con il dirigente sportivo Adriano Galliani. Un flirt molto discusso nel mondo del gossip, anche per le motivazioni della rottura. In una intervista rilasciata dalla giornalista conduttrice a Storie di donne al bivio, Manuela ha rivelato qualche retroscena sul suo rapporto con Galliani. “Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati, questo non era un vero tradimento ma una bugia sì ed io le detesto”.

Eppure, per provare a ricucire lo strappo, Adriano Galliani fece di tutto, coinvolgendo persino Renato Zero. Ma ormai la rottura con Manuela era davvero insanabile. “Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto”, ha assicurato la giornalista, che poi ha conosciuto Giacomo Maiolini, il suo futuro marito.

Manuela Moreno pronta a dire sì a Giacomo Maiolini, ma location e data restano top secret

“Per raggiungerlo dall’altra parte del mondo feci due giorni di voli, solo per dargli un bacio e stare una notte con lui”, ha raccontato la Moreno. A presentarglielo fu una grande amica, certa che avrebbero legato. “Ma prima che la storia partisse l’ho fatto penare”, la rivelazione della giornalista.

“Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all’impegno con Giacomo”, ha detto parlando della sua storia con il manager che sposerà nei prossimi mesi. Ancora top secret la data e la location, ma la richiesta c’è stata e, come si dice in questi casi, lei ha detto sì.

