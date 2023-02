Manuela Villa: “Sanremo 2023? Madame meritava il podio”/ “Gianni Morandi il migliore”

Manuela Villa, ospite di “Unomattina in Famiglia”, trasmissione di Rai Uno condotta da Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta e andata in onda nella mattinata di domenica 12 febbraio 2023, ha commentato la vittoria del Festival di Sanremo 2023 da parte di Marco Mengoni con il brano “Due Vite”.

Manuela Villa, figlia Claudio Villa/ Dal riconoscimento al duetto con il padre

L’artista ha dichiarato: “Me l’aspettavo, però sinceramente sul podio avrei visto anche Madame, perché ha grande temperamento e carisma, sa gestire benissimo il palco. Lei ha una vocalità e una timbrica decisamente particolari, quindi io la vedevo sul podio, sinceramente. Inoltre, nella serata delle cover ha scelto ‘Via del Campo’ di Fabrizio De André e ha fatto conoscere questo brano anche ai più giovani”.

Marco Narducci, ex marito Manuela Villa/ Perché si sono lasciati e Il rapporto con il figlio Jacopo

MANUELA VILLA: “GIANNI MORANDI E LUISA RANIERI I MIEI PREFERITI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023”

Nel prosieguo del suo intervento a “Unomattina in Famiglia”, Manuela Villa ha espresso il proprio apprezzamento per due “vip” in particolare che hanno animato Sanremo 2023: “In ambito maschile, Gianni Morandi ha dimostrato grande professionalità ed è stato generoso. Tra le donne, invece, mi è piaciuta moltissimo Luisa Ranieri: non ha avuto bisogno di parlare troppo, si è presentata con grande eleganza e femminilità senza andare oltre e devo dire che è stata molto apprezzata”.

Manuela Villa/ "Mio padre Claudio Villa mi voleva bene ma non mi cercò mai"

Infine, a Manuela Villa è stato richiesto di allestire un paragone tra i brani di un tempo e quelli attuali. La cantante, a tal proposito, ha dichiarato come non ci sia troppa distanza tra gli uni e gli altri: “La cosa interessante è che si influenzano reciprocamente – ha asserito –. Mentre prima c’era una separazione netta tra passato e presente, oggi si uniscono anche i generi. Ci sono cantautori che fanno hip hop o trap ma che vengono anche dal classico, con contaminazioni evidenti. Ho notato, nel corso degli anni, che si sta arrivando al rispetto: i giovani hanno imparato a rispettare le generazioni passate, perché Amadeus attraverso il Festival è riuscito a unirle”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA