Mara Maionchi: “Ho sconfitto due tumori”/ “Ricordo la paura che non ti lascia mai…”

Mara Maionchi racconta dei tumori: “Ho avuto una paura del diavolo”

Mara Maionchi nel 2015 ha dovuto affrontare ben due tumori al seno: una alla mammella sinistra e uno alla destra. La conduttrice racconta ai microfoni di DiPiù TV, come ha affrontato la malattia e quei giorni bui: “Di quel giorno ricordo la paura. Una paura del diavolo, una di quelle che ti si annida nel cervello e non ti lascia mai veramente”.

Nudi per la vita, Elisabetta Gregoraci nel cast/ Mara Maionchi: "Ci sono passata..."

E ancora: “I medici mi dissero che sarebbero bastati sei mesi di ritardo nella visita per compromettere tutto. Invece, per fortuna, i tumori erano ancora nella fase iniziale, li abbiamo presi in tempo“. La conduttrice parla dell’operazione che ha dovuto subire per rimuovere i tumori: “Pensi che il giorno dell’intervento sono andata all’ospedale da sola, in Taxi: non volevo avere vicino nessuno. Al risveglio, però, ho trovato attorno a letto tutta la mia famiglia., mio marito Alberto e le nostre due figlie, Giulia e Camilla. ” Ora la conduttrice assicura di stare “bene” e di essere sempre più presa dal lavoro.

Mara Maionchi: "Ho avuto due tumori a seno, che paura!"/ "Giusto parlarne come Fedez"

Mara Maionchi racconta il nuovo progetto televisivo “Nudi per la vita”: “Per me è ancora tempo di debutti”

Mara Maionchi debutterà con Nudi per la vita, un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 lunedì 12 e 12 settembre. La conduttrice rivela a DiPiù TV, i dettagli di questa nuova esperienza televisiva: “E’ una trasmissione in quattro puntate che vedrà protagonisti dodici personaggi famosi. Si tratta di sei uomini e sei donne che, con l’aiuto del ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, dovranno cimentarsi in due coreografie ispirate a celebri film: Full Monty e Moulin Rouge “.

Mara Maionchi: "Mia morte era dietro l'angolo"/ "Mi stavo lasciando andare..."

E ancora: “Al termine dei balletti tutti i protagonisti rimarranno nudi, senza vestiti. Ma si tratterà di un nudo molto garbato. E, soprattutto, non sarà fine a se stesso“. Mara Maionchi svela che il significato di questo è quello di prevenzione; mettersi a nudo per scoprire se il proprio corpo sta bene. La conduttrice infine, svela il cast del programma: “Le sei donne saranno le conduttrici Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, l’ex parlamentare Alessandra Mussolini, e le attrici Corinne Clery, Valeria Graci e Brenda Lodigiani. I sei uomini saranno i comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, l’attore Gilles Rocca, il cantante Memo Remigi, il conduttore Gianluca Gazzoli e il modello e pittore Antonio Catalani.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA