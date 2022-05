Mara Maionchi: “Musica? Il mio tempo è finito”/ “Con Gianna Nannini tirai un pugno…”

Mara Maionchi è intervenuta sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, ripercorrendo la sua carriera e parlando di sé a tutto tondo. La chiacchierata è partita dalla frase detta a una concorrente di X Factor: “Sul palco è fondamentale risultare erotici. Cosa vuol dire? Trasmettere convinzione rispetto a quello che si fa. Questa è comunicazione. Sandra Milo è una donna così, come appare, leggiadra e con una forte indole fanciullesca; è una donna attiva ed erotica, sa comunicare fisicamente”.

Chi sono il marito e le figlie di Mara Maionchi?/ "Ho trascorso un'estate intera…"

A proposito della sua indole caratteriale, Mara Maionchi ha rivelato: “Sono pigra di invenzioni, sono abitudinaria, alla fine ho la sensazione di aver combinato una stramaledetta m*nchia. Sono un’ignorante, il mio parere è solo quello della strada; anche sulle canzoni oramai sono fuori moda, non sono più dentro l’immediatezza della musica”. La donna ha riferito di non sentirsi più all’altezza, fornendo anche un esempio specifico: “Se ascolto un pezzo di Madame, mi domando come avrei potuto aiutarla a far emergere le sue qualità e mi chiedo anche come l’avrei giudicata. Sono una p*ppa, il mio tempo è finito”.

Mara Maionchi e il dramma della malattia/ "Tanti anni fa feci un sogno e..."

MARA MAIONCHI: “SONO STATA ASSESSORE PER QUATTRO ANNI”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con i colleghi de “Il Fatto Quotidiano”, Mara Maionchi ha specificato che l’ultima sua intuizione brillante “è stato Tiziano Ferro: con lui è nato un bellissimo progetto, un percorso emozionante”. Non mancano i rimpianti per alcune intuizioni mancate: da “Tristezza”, cantata dalla Vanoni, che “non mi faceva impazzire”, così come “La bambola” di Patty Pravo.

Tra le sue conquiste, c’è Gianna Nannini: “Una folgorazione. Mi trovai davanti una forza, una potenza unica”. Una volta, però, volarono fulmini e saetta tra loro: “Per forza, dopo averci lavorato, dopo aver impostato la strategia, mi comunicò di voler proseguire con altri. Mi inc*zzai, diedi una cazzotto sulla scrivania e spaccai il vetro”. Mesi fa Gianni Morandi ha segnalato Mara Maionchi come papabile al Quirinale e lei ha rivelato: “Una volta sono stata assessore a San Fermo della Battaglia (provincia di Como), paese di mia madre: ho accettato solo per rispetto a lei. Ho capito quanto è impossibile occuparsi di politica: se l’ opposizione lanciava una proposta, anche se sensata andava bocciata a prescindere. Dopo quattro anni ho detto basta e ho lasciato la politica”.

MARA MAIONCHI/ “Ornella Vanoni? Le voglio bene: è una giovane pazza, Tiziano Ferro…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA