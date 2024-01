Mara Maionchi: “Non ho mai conosciuto una persona dall’animo gentile come Sandra Milo”/ “Era incredibile…”

Mara Maionchi, il commosso ricordo per Sandra Milo: “Se n’è andata una donna troppo importante…”

Questa mattina ci ha lasciati una delle donne più influenti del mondo dello spettacolo, tra le più riconoscibili tra piccolo e grande schermo per talento, genuinità, bellezza. Sandra Milo se n’è andata all’età di 90, attorniata dall’amore dei suoi affetti più cari e sicuramente fiera e consapevole delle pagine di cultura scritte, impresse nella memoria degli appassionati e degli addetti ai lavori. Nel corso della puntata de La Volta Buona, è intervenuta telefonicamente Mara Maionchi per offrire il suo personale e commosso ricordo dell’attrice.

“Devo dire che Sandra era un personaggio incredibile; una donna di una gentilezza d’animo squisita. Non ho mai conosciuto una persona con lei, mi dispiace molto e sono davvero triste”. Inizia così Mara Maionchi, con voce rotta e traballante, mettendo in evidenza come quasi sia rimasta spiazzata e al contempo attonita dalla triste notizia della scomparsa di Sandra Milo. “Se n’è andato un personaggio troppo importante, così carina e gentile…”.

Mara Maionchi: “Non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere Sandra Milo…”

Il racconto di Mara Maionchi a La Volta Buona è stato ricco di elogi, di aggettivi meravigliosi per descrivere Sandra Milo in tutte le sue sfumature; non solo come professionista, ma come donna a tutto tondo. “Mai vista arrabbiata, anche nei due anni in cui abbiamo lavorato insieme; anche quando non era d’accordo su certe cose era sempre molto oggettiva. Una donna di grande spirito, sono così triste oggi per questa cosa inaspettata; era una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto ma sotto tutti gli aspetti. D’animo, di comunicazione, era gentile e carina in tutto…”.

L’ultimo saluto di Mara Maionchi per Sandra Milo – intervenuta a La Volta Buona – è un vero e proprio tripudio di affetto, un elenco che potrebbe non finire di aggettivi che seppur innumerevoli sembrano non poter descrivere a pieno la grandezza dell’attrice scomparsa questa mattina all’età di 90 anni. “Veramente meravigliosa, molto dolce e comprensiva, quasi non so che dire come aggettivo per dire quanto fosse importante; era una donna incredibile. La sentivo ogni tanto e in questi giorni pensavo proprio di chiamarla…”.











