Sandra Milo com’è morta? Cause del decesso della musa di Fellini/ Addio a 90 anni, l’annuncio della famiglia

Sandra Milo com’è morta? Cause del decesso dell’attrice spenta oggi a 90 anni: l’annuncio della famiglia

Sandra Milo è morta oggi, lunedì 29 gennaio 2024. La notizia improvvisa e per certi versi inaspettata è stata data dalla famiglia dell’attrice e musa e amante a partire dagli anni ’60 del regista Federico Fellini. Aveva 90 anni e ne avrebbe compiuti 91 a marzo. Ad annunciare la scomparsa sono stati i tre figli di Sandrocchia, come era soprannominata, la giornalista Debora Ergas e Ciro e Azzurra De Lollis: “Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto., circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady.”

Com’è morta Sandra Milo e qual è stata la causa del decesso al momento non è nota anche se non è difficile ipotizzare che c’entri l’età. Si sa solo che si è spenta nella sua abitazione romana circondata dall’affetto della sua famiglia, i suoi figli ed i suoi nipoti. In tanti in questi minuti sui social stanno lasciando messaggi di dolore e sgomento per l’attrice e diva anni anni ’60, volti noti ed anche gente comune.

Sandra Milo è morta oggi: chi era la diva e musa di Federico Fellini: gli scandali, gli amori e la lunga carriera

Sandra Milo è morta oggi, 29 gennaio 2024, a quasi 91 anni. Era nata a Tunisi nel 1933 ma a soli tre anni la famiglia si era trasferita in Toscana. L’attrice ha avuto una vita privata e professionale molto travagliata. A 15 anni conosce e sposa il marchese Cesare Rodighero, dopo aver perso il bambino che portava in grembo lascia il marito per trasferirsi a Milano ed inziare la carriera di modella. Nel 1954 ha una relazione con il produttore cinematografico greco Moris Ergas da cui avrà la figlia Debora Ergas, giornalista e da anni volto de La vita in diretta. La storia d’amore dura pochi anni e l’attrice poi intraprende una relazione con Ottavio De Lollis da cui nascono i figli Ciro e Azzurra.

Sandra Milo com’è morta? Sulle cause del decesso dell’attrice al momento non si hanno molte informazioni certe, ma quel che è certo, invece, è che verrà ricordata come una delle ultime dive del cinema italiano. Cinema a cui è approdata giovanissima lavorando con registi del calibro di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica ed Alberto Sordi. Ha lavorato anche con Federico Fellini con cui ebbe una relazione creando scandalo per l’epoca.













