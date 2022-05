Mara Maionchi/ Quelle brave ragazze, ecco com’è nata l’idea e com’è andato il viaggio

Mara Maionchi, ecco com’è nata l’idea per il programma “Quelle brave ragazze”

Qualche mese fa, Mara Maionchi, produttrice e conduttrice italiana, ha avuto l’idea di “creare un programma con delle vecchie”. Mara ha raccontato che questa idea le è venuta in mente perché vedeva solo giovani ed è stato molto bello che si sia realizzata in modo pratico col programma “Quelle brave ragazze”, insieme a Orietta Berti e Sandra Milo. Un trio fantastico composto dall’ironia di Mara, la bontà di Orietta e l’aria da sognatrice di Sandra.

Mara racconta in alcune interviste: “Solitamente i programmi sono fatti con donne belle, giovani, fresche. E noi?! Siamo state fatte fuori?! Conoscevo bene Orietta da anni, Sandra un po’ meno. Ma mi è venuto in mente di chiamarle per sapere se ero disponibili a fare un viaggio del genere. E’ un viaggio di conoscenza per il piacere di stare assieme con persone della mia età. Noi ci siamo divertite. Spero che accada anche agli altri. E’ la gioia di portare i nostri anni con molta disinvoltura prendendoci anche in giro. E’ un’esperienza che rifarei con le mie compagne. Sono molto simpatiche, stanno allo scherzo, non si offendono alle mie battute, ridono anche di se stesse. E questo fa molto bene”.

Mara Maionchi racconta a Domenica in alcuni dettagli sul programma e sulle sue compagne di viaggio

Mara Maionchi è stata recentemente nello studio di Domenica in e ha raccontato a Mara Venier alcuni dettagli sul programma “Quelle brave ragazze” e il suo parere riguardo alle sue due compagne di viaggio: Orietta Berti e Sandra Milo. La produttrice dichiara: “Siamo tre ragazze, facciamo 246 anni in tre. E’ stato un viaggio fantastico perché queste tre ragazze sono formidabili. Orietta Berti che sembra l’angelo della casa invece è una donna precisa, rompi scatole; pensa che lei la sera prima di andare a dormire lava tutto quello che ha messo il giorno. Una cosa bellissima è che per lei non è mai finito niente. Lei trova piacere nei fiori, negli uccellini, ovunque anche in situazioni in cui non centra nulla. Poi è arrivato un indovino e ha indovinato che alla Berti è nata una nipote, lei non lo sapeva ancora e lo ha saputo in questi giorni.

Alla Milo ha detto che avrebbe trovato un fidanzato nello studio di un dentista e noi abbiamo passato la vacanza a fermarci negli studi dentistici. La parte divertente è stata che viaggiavamo con un furgoncino rosa maculata. Quando ci fermavamo per scendere si fermavano tutti e pensavano ‘vediamo chi scende’. Poi invece scendevamo noi arrancando. Non so se lo rifaremo, se va bene si spera di si”. Il programma sembra essere popolare sul web ancor prima dell’uscita della prima puntata, per la sua ironia e per la popolarità delle tre protagoniste; in molti si aspettano possa essere un successo e indubbiamente, a breve i social saranno pieni di meme e video virali.











