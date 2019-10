Mara Maionchi/ Video, il tweet del marito Alberto contro il pubblico (X Factor 13)

Mara Maionchi è sempre più la protagonista indiscussa della nuova stagione di X Factor 13, anche più della stessa musica: pur essendo la “chioccia” del rinnovato parterre di giudici del talent show targato Sky, fino ad ora la 78enne produttrice discografica originaria di Bologna .forse anche per il fatto di essere oramai una delle padrone di casa del programma- ha mostrato di essere ancora più in alto di tutti negli indici di gradimento degli aficionados, in un curioso testa a testa generazionale con Sfera Ebbasta, che gli autori quest’anno hanno fatto sedere non a caso accanto a lei. E nel corso della puntata delle Auditions, in cui sono stati indicati i nomi dei talenti per i bootcamp e che poi cercheranno di arrivare ai Live, non sono mancati certo i siparietti col trapper milanese. Ad ogni modo l’ultima puntata era molto attesa perché sono state finalmente rivelate le categorie di cui si occuperà ciascuno dei giudici: e la Maionchi pare aver preso con filosofia, e forse un pizzico di autoironia, la propria assegnazione dato che, se Malika Ayane ha avuto in dote gli Under Uomini, Sfera Ebbasta le Under Donne e Samuel dei Subsonica, manco a dirlo, i Gruppi, alla vulcanica Mara toccherà fare da coach agli Over. “In linea di massima penso di saperne già qualcosa…” ha scherzato la diretta interessata, accennando al fatto che a una “over” dal punto di vista anagrafico come lei non poteva capitare di meglio.

MARA MAIONCHI, IL BACIO CON SFERA EBBASTA

In attesa della nuova puntata di X Factor 13 di questa sera giovedì 3 ottobre, come detto, a tenere banco nell’ultimo appuntamento è stato il feeling sempre crescente di Mara Maionchi con Sfera Ebbasta: un’alchimia certamente a lungo pensata dagli autori ma che sta dando ottimi e inaspettati frutti soprattutto alla luce del fatto che la vigilia della partecipazione del trapper al talent show era stata costellata di polemiche e tensioni. Grazie alla produttrice discografica, e alla naturale simpatia che l’artista milanese riesce a esprimere davanti alla telecamera (e ben lontana dalla tradizionale immagine di bad boy con cui si è fatto conoscere dalla propria fanbase), Sfera Ebbasta pare a suo agio e il siparietto di un bacio dato sulla guancia alla Maionchi ha scatenato il pubblico: qualcuno del pubblico se ne accorge e imbecca il ragazzo che risponde divertito “Ci sto provando, raga! Con calma”. Facendo finta di non aver sentito, Mara si intromette nella discussione sorridendo e a chi, tra il pubblico, la invita ad “accontentare” Sfera Ebbasta replica che potrebbe essere suo nipote e poi, per tacitare la folla, risponde con un bacino sulla guancia, per stare al gioco ma pure per mettere fine alla situazione imbarazzante.

MARA MAIONCHI: IL TWEET DEL MARITO SUL PUBBLICO, “PIACE LA QUALUNQUE”

Come pure imbarazzante per qualcuno potrebbe essere stato un curioso tweet postato dal marito di Mara Maionchi, Alberto Salerno, sul finire della scorsa puntata: in realtà nessun imbarazzo e nemmeno alcun “giallo” dato che l’intervento del compagno della 78enne non voleva essere un attacco al programma, né tantomeno alla giudice. “Al pubblico di X Factor piace la qualunque: anche uno che fa due scoregge… e daje su ripijatevi” aveva scritto in tono ruspante: ma a chi ha pensato a un tackle a gamba tesa, il diretto interessato ha replicato il giorno successivo, spiegando che non c’è nessun motivo di contrasto in casa Maionchi e che il suo intento non era mettere in imbarazzo la produzione del talent. “Nessun problema a casa, mia moglie fa il suo lavoro benissimo” ha precisato Salerno, aggiungendo che i suoi sono solo commenti in libertà sui social e che, nella specifica occasione, aveva solamente fatto notare come il pubblico di questa edizione sia “poco presente a se stesso: a tutti piace tutto…”, correggendo subito dopo questa sua frase e dichiarando alla redazione del Il Fatto Quotidiano che però “per fortuna i giudici non vengono condizionati da questo”.





