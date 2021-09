Mara Sattei ai Seat Music Awards/ L’ex di Amici 13 spopola con il brano “Scusa”

Chi è Mara Sattei?

Mara Sattei è uno degli artisti più amati del momento, la vedremo tra gli ospiti dei Seat Music Awards stasera 10 settembre 2021. L’ultimo singolo pubblicato dalla cantante, dal titolo “Scusa”, conferma ulteriormente le tonalità uniche della sua voce e la forte presenza scenica, che la rendono uno dei maggiori artisti emergenti della musica italiana. Una curiosità a proposito di Mara Sattei, riguarda il fratello minore. Il fratello non è niente poco di meno che “Tha Supreme”, giovane produttore discografico italiano, che spesso e volentieri ha fatto parlare di se per la produzione di canzoni di stampo trap e non solo, che a sua volta ha anche guidato più volte la sorella maggiore nella pubblicazione di diversi singoli, tra cui l’ultimo, Scusa, pubblicato nell’aprile 2021.

Mara Sattei, la carriera: il lancio con la partecipazione ad Amici 13

Mara Sattei, all’anagrafe Sara Mattei, è una cantante, nata a Roma, precisamente a Fiumicino, nel 28 aprile del 1995. La madre, cantante gospel, l’ha sempre incoraggiata nell’inseguire i suoi sogni in ambito musicale, tanto che la cantante dal 2008, amava pubblicare sul suo canale youtube, cover di brani musicali. La popolarità della Sattei cresce a dismisura con la sua partecipazione ad Amici 13. La carriera musicale della cantante è piuttosto giovane, ma già dai primi singoli, si apprezza uno stile molto deciso, che tende a lasciare una traccia indissolubile nel cuore dei suoi Fan. Nel 2014 pubblica il primo album “Frammenti Acoustics: cover N°1” e nel 2017 il singolo Mama Oh, col quale riscuote molto successo nel panorama italiano. La canzone che operò ha reso famosa la sua voce agli ascoltatori, è senza dubbio “Altalene”, realizzata in collaborazione con Coez e BV3, che si è attestata alle prime posizioni durante la classifica settimanale FIMI e ha chiuso nella top 50 delle canzoni più ascoltate del 2020.

