Mara Sattei/ Con Fedez e Tananai la sorpresa dell’estate con La dolce vita

Mara Sattei parteciperà oggi, 28 giugno, al concerto di beneficenza Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza del Duomo a Milano, cantando insieme ai colleghi artisti la nuova canzone appena uscita e, magari, canterà anche qualche altro brano scritto in passato. Siamo curiosi, quindi, di vedere e ascoltare Mara Sattei sul palco di questo grande concerto benefico per assistere alla sua esibizione. Si tratta di una cantante ricca di stile, eleganza e capacità canore fenomenali. Inoltre, ha una grande presenza scenica, quindi sicuramente sarà a suo agio sul palco e fornirà al suo pubblico una grande performance. Dopo aver realizzato queste collaborazioni è molto seguita anche sui social, dove condivide alcuni momenti della sua vita quotidiana e della sua vita lavorativa, coinvolgendo i suoi followers e rendendoli partecipi delle sue attività. Attendiamo, quindi, l’arrivo di fine giugno per andare ad ascoltare il suo concerto e cantando insieme a lei e a Fedez e Tananai la nuova canzone dell’estate.

Mara Sattei, la carriera e l’esplosione

Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, è una cantante italiana nata a Roma il 28 aprile 1995. Fin da piccola si è avvicinata al mondo della musica, che l’ha sempre affascinata. Ha iniziato la sua carriera caricando dei brevi video su YouTube dove cantava alcune canzoni celebri e partecipando, anche se per poche puntate, al talent show Amici. Il suo primo EP è stato Frammenti: Acoustic Covers N.1 nel 2014. Tre anni dopo è uscito il suo singolo Mama Oh e, nel 2019, ha pubblicato i brani Nuova Registrazione 326 e Nuova Registrazione 402. La giovane cantante ha, poi, avviato una serie di collaborazioni con diversi artisti italiani, che l’hanno portata al successo e a essere riconosciuta e richiesta a vari concerti. Dopo il brano Tuttecose realizzata con Gazzelle, canzone che ha ottenuto un enorme successo, ha prodotto e pubblicato il mese scorso una canzone con Fedez e Tananai, che sta diventando la hit dell’estate, La dolce vita. Con questo brano sta ottenendo un grande successo e riconoscimento da parte del pubblico, che apprezza le sue doti canore.

