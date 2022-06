Mara Sattei/ Featuring con Fedez e Tananai, ma Chiara Ferragni…

Mara Sattei sarà tra i grandi protagonisti dei Radio Zeta Future Hits Live. La ventisettenne romana viene subito collegata al tormentone estivo La dolce vita realizzato al fianco di Fedez e Tananai. Ritmo, sound nostalgicamente anni Cinquanta mixato con del buon rap. Ecco gli ingredienti che hanno dato vita a questa canzone che ci accompagnerà per tutta quest’estate e non solo, ma anche il brano che ha messo in risalto le sonorità della voce di Mara Sattei. È stato lo stesso Fedez a raccontare un aneddoto che coinvolge Chiara Ferragni a Radio Deejay: “Eravamo in studio e ci chiedevamo come chiamare la canzone. La dolce vita non è nella canzone e avevamo pensato di chiamarla La vita senza amore, poi abbiamo pensato che era una tristezza. Chiamo mia moglie e mi dice che odia le canzoni che non hanno la parte di testo nel titolo”.

Mara Sattei, il suo percorso

Il suo vero nome è Sara Mattei, quindi giocando un po’ e anagrammandolo, si è scelta il nome d’arte di Mara Sattei. Dopo aver studiato per anni canto e pianoforte, supportata dalla madre, cantante gospel, Mara Sattei ha cominciato a collaborare con il più famoso fratello Davide, noto come tha Supreme. Come ha rivelato anche in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la famiglia ha sempre appoggiato sia lei sia suo fratello nella loro scelta di intraprendere la carriera musicale. Ha partecipato nel 2014 ad Amici e successivamente nel 2020 a X Factor. Qui si esibisce con il brano Altalene che le apre le porte della notorietà inizialmente alla radio. Il suo primo album, uscito a Gennaio, si intitola Universo e racchiude anche il singolo precedentemente pubblicato con un ottimo feed back alla radio, Scusa. L’album Universo è il risultato di svariate collaborazioni, tra cui Carl Brave, Tedua, Giorgia, Gazzelle e il fratello tha Supreme. Un brano di grande successo e con un videoclip elegante è certamente Parentesi in cui Mara Sattei duetta con Giorgia.

Mara Sattei, che il suo tour abbia inizio

Quest’anno Mara Sattei girerà l’Italia per portare in dodici tappe, dal 4 giugno al 21 ottobre, il suo Universo Tour 2022. Anche questo progetto, come il primo album Universo, è prodotto interamente da tha Supreme. Le caratteristiche che contraddistinguono maggiormente Mara Sattei sono i testi diretti e incisivi, la sua voce che è dolce e leggera ma al tempo stesso potente.

