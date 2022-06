Fedez, nuovo singolo La dolce vita con Mara Sattei e Tananai/ Omaggio agli anni ’60

E’ uscito alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 giugno 2022, il nuovo singolo di Fedez realizzato assieme a Tanani e a Mara Sattei “La dolce vita”. «L’estate può ufficialmente iniziare», scrive il rapper meneghino sui social, annunciando appunto il nuovo disco, ed in effetti ascoltando il brano in questione, si viene letteralmente immersi nella bella stagione. La canzone ha tutto per diventare il grande tormentone dell’anno, a cominciare dalle sonorità, tipiche degli anni ’60, un mix fra suoni vintage, twist e un testo fresco, ironico e molto moderno.

X factor 2022 conferma Francesca Michielin conduttrice/ La polemica: "Raccomandata..", c'entra Fedez?

Una canzone, “La dolce vita”, che “non solo sa di mare e di sole – scrive Radio Italia – ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana”. Le parole “La vita senza amore dimmi tu che vita è” suonano già di tormentone per i prossimi tre mesi, così come numerosi altri passaggi decisamente ironici, tipici della scrittura di Fedez. Come detto in apertura, il brano è stato pubblicato alla mezzanotte di oggi, e per ora non è stato ancora realizzato il videoclip, anche se, per la sua uscita, bisognerà pazientare solo qualche giorno visto che i tre artisti lo hanno già girato, in parte ambientato al mare, e verrà pubblicato a breve.

Fedez annuncia 'La dolce vita', nuovo singolo con Tananai e Mara Sattei/ "L'estate può cominciare"

LA DOLCE VITA DI FEDEZ, MARA SATTEI E TANANAI, IN ATTESA DEL CONCERTO IN DUOMO

Prodotto da d. whale, La Dolce Vita vede Fedez in collaborazione con Tananai, cantante già presente nel suo album “Disumano” con “Le madri degli altri”, e Mara Sattei, cantautrice decisamente talentuosa che lo scorso mese di gennaio ha pubblicato “Universo”, il suo primo album in carriera. In attesa della “concorrenza”, da Fred De Palma, passando da Sangiovanni, Rocco Hunt, Boomdabash e via discorrendo, La dolce vita si piazza sul gradino più alto del podio, pronta a far ballare milioni di italiani nei club e nelle spiaggia del nostro Paese. Tra l’altro lo stesso pezzo verrà proposto live a fine mese, il prossimo 28 giugno, quando in piazza Duomo a Milano si esibiranno proprio Fedez in compagnia del ritrovato amico J-AX, quindi Tanani, Mara Sattei, ma anche Dargen D’Amico, Ghali, Shiva e molti altri.

Fedez e il tumore, chirurgo svela "malattia meno aggressiva"/ Come Steve Jobs ma...













© RIPRODUZIONE RISERVATA