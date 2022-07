Mara Sattei/ “La dolce vita” è la grande occasione, da “sorella di Tha Supreme” a star!

Mara Sattei non si ferma più e sarà tra i protagonisti di Battiti Live per cantare con Fedez e Tananai il brano La dolce vita. Questa canzone è stata sicuramente per la giovane artista una grande possibilità di notorietà. Sebbene sia ormai tempo che riesce a portare una proposta musicale interessante il potersi presentare al fianco di un fenomeno di tendenza come Fedez non può che averle fatto bene. Dopo che l’anno scorso il rapper aveva sbancato con Mille, insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti, il ragazzo ha lanciato una nuova iniziativa dando spazio a due giovani artisti in ascesa. Mara Sattei ha così colto la palla al balzo per affermarsi di fronte a una canzone di cui un tempo avrebbero parlato come “tormentone dell’estate”.

E proprio a Battiti Live ci sarà un ulteriore possibilità di mettersi in mostra come quando fino a una quindicina d’anni fa si faceva al Festivalbar. Dal canto suo questa splendida ragazza ha dimostrato di avere una splendida voce e anche di sapersi distinguersi sul palcoscenico con presenza scenica e grande padronanza durante le esibizioni.

Mara Sattei, la carriera con quella passione nata da bambina

Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, è una giovane cantante italiana, che ultimamente sta ottenendo un’enorme successo tra il pubblico del nostro paese. Infatti, dopo la recente collaborazione con Fedez e Tananai, con cui ha realizzato la canzone estiva, La Dolce Vita, Mara Sattei ha iniziato a esibirisi davanti a un pubblico sempre più numeroso e sempre più affezionato a questa cantante, che dimostra, ogni volta che si esibisce, di avere una voce incredibile e una grande potenza canora. I suoi brani più famosi, tra i tanti che ha cantato, sono sicuramente: La Dolce Vita canzone appena pubblicata, Spigoli, Tuttecose in collaborazione con Gazzelle, M12ano, Dilemme, Parentesi, Blu Intenso, Scusa e tanti altri. Mara Sattei ha iniziato fin da piccola ad avvicinarsi al mondo della musica, infatti ha aperto a 15 anni un canale su YouTube dove cantava le canzoni di altri artisti cercando di creare delle cover adattandole alla sua personalità. Si esibiva anche in alcuni locali ed è sempre stata molto apprezzata.

Nel 2014 ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, amici, ma è stata eliminata durante le prime puntate del serale senza ottenere un grande successo. In seguito, qualche anno dopo, ha partecipato ad X Factor iniziando a farsi spazio tra i vari artisti emergenti.

Nel 2021 è uscito il suo primo album, intitolato Universo, contenente quattordici canzoni, realizzate anche in collaborazione con vari artisti italiani molto importanti. Ovviamente, questa estate con la canzone La Dolce Vita ha ottenuto un seguito molto numeroso, che la sta aiutando a spiccare nel panorama della musica italiana.

