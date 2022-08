Mara Sattei, obiettivo Sanremo?/ Il rapporto con il fratello Tha Supreme

Mara Sattei sarà protagonista della serata del Tim Summer Hits, la kermesse dedicata ai tormentoni musicali dell’estate 2022. Estate a dir poco magica per la cantante che con “La Dolce Vita” assieme a Fedez e Tananai sta letteralmente sbancando l’airplay radiofonico. Mara è “sorella d’arte” del produttore Tha Supreme, collaborando spesso e volentieri col fratello ma le sue doti canore le hanno regalato finora anche un’importante carriera solista.

“La Dolce Vita” è sicuramente il brano che sta regalando il maggior successo a Mara nella sua carriera, già disco di platino e canzone più trasmessa dalle radio in questa estate, un pezzo che in altri tempi avrebbe senza ombra di dubbio sbancato il Festivalbar e che ora sta ottenendo altrettanto successo nelle rassegne dell’estate, tanto che le esibizioni si stanno moltiplicando e in una recente intervista Mara (che in realtà si chiama Sara Mattei, avendo invertito le iniziali per il suo nome d’arte) ha affermato di stare vedendo molto più spesso Fedez e Tananai rispetto a sua mamma.

Mara Sattei, obiettivo Sanremo?

Mara Sattei è stata anche protagonista di un’ospitata al prestigioso Giffoni Film Festival, in cui ha parlato dei suoi progetti per il futuro. Soprattutto, la cantante è stata interpellata riguardo una possibile partecipazione al Festival di Sanremo, sottolineando: “Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto. Vedremo. Il team dietro un’artista è fondamentale e con la Machete ho trovato una famiglia, una famiglia che mi è sempre stata vicina. Siamo un super team“. Mara infatti lavora con la Machete del rapper Salmo e di cui fa parte anche il fratello Tha Supreme. Sicuramente la voce di Mara Sattei è una delle più gettonate per la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, sottolineando la possibilità di regalare alla cantante un palcoscenico mai calcato ma che, grazie al successo de “La Dolce Vita”, potrebbe lanciarla direttamente nel percorso dei “Campioni”.

Mara Sattei e il rapporto con il fratello Tha Supreme

Il successo de “La Dolce Vita” ha permesso a Mara Sattei di prendersi un ruolo di primo piano proprio per diventare qualcosa di più rispetto a “La sorella di“, anche se la cantante ha affermato in una recente intervista di non aver mai particolarmente sofferto questo ruolo. Ha spiegato Mara Sattei: “Davide (Tha Supreme, ndr) ha sei anni in meno di me, ma siamo cresciuti insieme. Ci capiamo senza parlare. Non mi ha mai dato particolare fastidio essere la sorella di. Mio fratello aveva già fatto uscire un disco prima di me e aveva già un grandissimo seguito. Quando, pian piano, è arrivata anche la mia musica da solista, il pubblico ha capito che siamo diversi pur collaborando spesso insieme. Il nostro è uno scambio continuo, ci diamo coraggio a vicenda.” E chissà che il prossimo progetto, magari proprio la canzone sanremese, non possa essere il preludio a una nuova collaborazione tra fratelli.











