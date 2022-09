Mara Venier, bacio al marito Nicola Carraro a Domenica In/ “C’è molta emozione…”

Mara Venier bacia il marito Nicola Carraro a Domenica In

Un inizio diverso dal solito quello di Mara Venier, che dopo aver fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In per la prima puntata della nuova stagione si è concessa un piccolo fuoriprogramma. È infatti presente il marito Nicola Carraro, che l’ha applaudita insieme a tutto il pubblico. “Devo solo dire grazie a tutti quanti”, ha esordito la conduttrice. Dopo aver incassato tutti gli applausi, si è avvicinata al marito e lo ha abbracciato.

I due si sono scambiati un tenero bacio, senza dirsi nulla. Mara Venier è poi tornata al centro dello studio per raccontare la sua emozione. “È la mia quattordicesima volta, è chiaro che c’è molta emozione. Chi l’avrebbe mai pensato quando ho cominciato. Nel 2023 saranno 30 anni dalla mia prima Domenica In”, ha spiegato la conduttrice.

Mara Venier, la battuta su Pippo Baudo e l’affetto del pubblico

Non è mancata una battuta rivolta al collega Pippo Baudo, un’istituzione non solo in Rai ma per la televisione italiana. “Nessun conduttore mai lo ha fatto, neppure Pippo Baudo che è arrivato a 13, mentre io a 14: chi l’avrebbe mai detto”. Ma il successo di Mara Venier è strettamente legato all’amore che il pubblico nutre per lei. “Devo dire solo grazie al pubblico, che per tutti questi anni mi ha riempita d’amore e d’affetto, che ha seguito sempre Domenica In. Sono davvero molto felice di essere qua anche quest’anno”. Alle sue spalle il marito Nicola Carraro, rimasto tra il pubblico sistemato dietro di lei, pronto a seguire l’ennesima edizione vincente della moglie.

