Mara Venier, dedica a Nicola Carraro/ Ironia social: “festeggiate festa dei nonni?”

Mara Venier pubblica su Instagram una tenera foto in compagnia del marito e compagno di vita Nicola Carraro. Una foto che li ritrae in splendida forma a cena con due calici di vino, il tutto accompagnato da una semplice didascalia “Noi” con tanto di emoticon a forma di cuore. La reazione dei fan non si è fatta attendere, in tantissimi hanno commentato la foto della zia Mara; a cominciare da una utente che le ha scritto “sei la mia compagnia è quella di mia figlia disabile….non vede l’ora di vedere Domenica In” con tanto di replica e ringraziamenti della stessa conduttrice. C’è poi chi le scrive “Complimenti.Buona serata a voi”, ma non mancano alcuni commenti ironici ed esilaranti come quelli di un utente che dice “Festeggiate..la festa dei.nonni ….scherzo”.

Mara Venier e Nicola Carraro: 19 anni d’amore

La storia d’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro procede a gonfie vele. Solo alcune settimane fa la conduttrice di Domenica In aveva pubblicato sui social una bellissima dedica al marito ricordando il giorno del loro primo incontro. “Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati….da allora sono sempre stata abbracciata a te……sei l’amore grande della mia vita” le bellissime parole della zia Mara, che ha pubblicato anche una foto in riva al mare con il suo Nicola con tanto di hashtag #lamiaverabottadiculo che tanto ha fatto divertire i follower. Dal primo incontro ad oggi, Mara e Nicola non si sono mai lasciati; anzi il 28 giugno 2006 la coppia ha deciso di sposarsi. Nonostante vivano spesso lontani, lui a Santo Domingo e lei a Roma, la coppia è sempre più unita al punto che Nicola Carraro durante una delle puntate della scorsa edizione di Domenica In ha fatto una sorpresa alla moglie chiedendole in diretta “Mi vuoi risposare?”.

Mara Venier: “io e Nicola Carraro dormiamo in camere separate”

“L’amore della sua vita” più volte Mara Venier ha parlato così di Nicola Carraro, anche se la conduttrice non si è tirata indietro nel raccontante alcuni particolare sulla loro vita di coppia. Durante un’intervista rilasciata a Che tempo che fa di Fabio Fazio, la Venier ha raccontato di non dormire nella stessa camera da letto proprio come fa un’altra coppia cult del piccolo schermo, ossia quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. “Dormiamo in camere separate” – ha dichiarato la Venier – lui guarda la tv tutta la notte, a un volume altissimo perché è un po’ sordo. Poi d’estate tiene l’aria condizionata, cui io sono allergica. Dopo tanti anni bisogna aveva un minimo di autonomia”.

