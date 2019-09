Mara Venier: “Domenica In è la mia casa”/ “Con mio marito Nicola da 19 anni mano nella mano”

Il successo di Mara Venier al timone di Domenica In, nella scorsa stagione televisiva, non era scontato. La conduttrice, però, ha convinto tutti e gli ascolti che è riuscita a portare a casa hanno convinto i vertici Rai ad offrirle nuovamente la conduzione di Domenica In, la trasmissione a cui, forze, zia Mara è più legata. Accettare, però, non è stato semplice per la Venier che, prima di accettare la proposta importante di mamma Rai ci ha pensato su. A prevalere, però, è stato il cuore come ha spiegato lei stessa in conferenza stampa. “E’ il programma dove mi sento a casa, mi ha dato tutto e penso che le persone mi vogliano qui. Mi vedono come una vicina di casa, un’amica, è sorprendente, incredibile”. Nella scorsa stagione “sono stata me stessa fino in fondo, ho messo sul piatto la mia vita e credo che questo sia arrivato ancora di più agli spettatori”, ha spiegato come riporta l’Ansa.

MARA VENIER: PER DOMENICA IN HO DETTO NO A MARIA DE FILIPPI”

Il ritorno di Mara Venier al timone di Domenica In mette d’accordo tutti tranne, forse, Maria De Filippi. Zia Mara, infatti, in conferenza stampa ha confessato di aver rifiutato un’offerta allettante di Maria De Filippi. “Avevo avuto un’altra offerta meravigliosa da un persona a cui voglio molto bene e alla quale devo tanto – ha spieato la conduttrice che, pur non citando espressamente il nome, fa intuire che si tratti proprio della De Filippi -, ma dopo in lungo momento di riflessione ho deciso di rifare Domenica in. Mi ha convinto l’enorme ondata di amore che mi è arrivata dal pubblico nella scorsa stagione, non me l’aspettavo”. Con la sua solita schiettezza ed ironia, Mara è pronta a fare compagnia agli italiani, sostenuta dai figli e, soprattutto, dal marito Nicola Carraro che non le fa mai mancare la sua presenza.

MARA VENIER: “CON MIO MARITO NICOLA CARRARO DA 19 ANNI MANO NELLA MANO”

Quello che lega Mara Venier e Nicola Carraro è un amore maturo e consapevole. Arrivato quando la conduttrice aveva 50 anni, le ha regalato quell’amore che solo poche persone hanno la fortuna di incontrare. “Sono stata molto fortunata perché a 50 anni ho incontrato l’amore, l’essenza dell’amore, quello che io avevo sempre voluto, ma per colpa mia, mi innamoravo di uomini che la pensavano in maniera diversa. A tutte le donne che non hanno più 20, 30 e neanche 40 anni voglio dire che la vita, poi, improvvisamente, apre delle porte meravigliose. Io a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”, ha detto in un’intervista rilasciata a Io e Te. a poche ore dal nuoo debutto, cosù, Mara ha dedicato delle parole speciali al marito per ringraziarlo del sostegno e dell’amore che le regala ogni giorno. A corredo di una foto in cui si tengono per mano, infatti, la Venier scrive: “La tua mano nella mia……così da 19 anni”.







