Mara Venier: “Dopo questa Domenica In smetto”/ “Sono spaventata, devo pensare a me”

Mara Venier, domenica 19 settembre, tornerà al timone della nuova edizione di Domenica In. Alla viglia del nuovo debutto, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale Oggi annunciando la decisione di lasciare la televisione al termine di Domenica In per poter dedicare maggior tempo a se stessa e alla propria famiglia. Già in altre occasioni, Mara Venier aveva annunciato la decisione di lasciare Domenica In per poi tornare a condurre altre due edizioni della trasmissione di Raiuno.

“ Questa sarà la mia ultima stagione”. Ma poi di edizioni di Domenica In ne erano seguite altre due. Questa volta però la Venier è irremovibile: “ Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me “, ha detto la Venier a Oggi.

Mara Venier è pronta a fare compagnia al pubblico di Domenica In per i prossimi mesi, ma non nega di essere spaventata dal problema al volto che ha avuto al termine della scorsa stagione in seguito al quale non ha ancora recuperato tutta la sensibilità:

“Sono spaventata, sì. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia “.

