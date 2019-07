Mara Venier fa il verso a Barbara d’Urso/ Video: “Prove di uno spot…”

Il clima è rovente in questi giorni e non per via delle temperature visto che una perturbazione ha regalato all’Italia un po’ di respiro, ma per quello che riguarda le signore della televisione che da settembre affolleranno i nostri salotti, almeno nel senso figurativo del termine. Se nei giorni scorsi la diatriba era tra Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso (rivali nel pomeriggio da lunedì al venerdì), questa volta a scendere in campo è la regina della domenica, Mara Venier. La bionda conduttrice è tornata lo scorso anno al timone del programma domenicale di Rai1 regalando grandi ascolti alla rete e, soprattutto, la vittoria contro Domenica Live che si è ridotta poi a poche ore e alla messa in onda nel tardo pomeriggio. Per i cattivi, la conduttrice napoletana ha fatto in modo di evitare la concorrenza diretta della Venier, per altri si è trattato solo di un modo per ridurre l’esposizione in vista dell’arrivo di Live Non è la d’Urso.

MARA VENIER FA IL VERSO A BARBARA D’URSO…

Rimane il fatto che la conduttrice napoletana ha accettato la scommessa di Berlusconi Jr ed è tornata al timone di Domenica Live annunciando il ritorno il 15 settembre prossimo con un promo che ha svelato in anteprima sui social, e oggi? Mara Venier ha pensato bene di fare il verso alla sua rivale televisiva mettendo da parte la pace delle scorse settimane. Pubblicando sui social una “prova di promo”, la bella zia Mara ha lanciato il suo guanto di sfida a Barbara d’Urso che tra aerei e mille costumi ha stupito il suo pubblico nelle scorse ore. Sicuramente Mara Venier ha intenzione di continuare a tenere le redini di Domenica In proprio come ha fatto lo scorso anno tra interviste e ospiti e cambiando poco o niente, ma la frecciatina è chiara a tutti: “Promo 3 😂😂😂😂😂😂😂prove di uno spot che ve ne pare ????? “. La conduttrice ride, lo farà anche quando avremo gli ascolti tv tra le mani?

Ecco il video promo:





