Lorella Cuccarini Vs Barbara d’Urso/ La sfida si infiamma: “Non farò quel tipo di tv”

La sfida è servita e c’è chi sente già profumo di inverno, di ascolti tv e di curve da valutare e commentare il giorno dopo e tutto questo grazie a quella che un tempo era la più amata dagli italiani e adesso è per tutti la sovranista. Lorella Cuccarini ha ottenuto un importante ruolo in tv non senza polemiche e, soprattutto, non senza frecciatine a quella che sarà la sua rivale ovvero Barbara d’Urso. Per chi non lo sapesse ancora, Lorella Cuccarini ha preso posto alla conduzione de La Vita in Diretta a partire da settembre e questo la rende rivale di Pomeriggio 5 e della sua conduttrice e la sfida non è solo nei sogni del pubblico e degli amanti del trash ma anche tra le due visto che la stessa sovranista ha acceso gli animi al grido di “Non faremo quel tipo di tv” prendendo le distanze da quella che è la conduzione della bella Carmelita.

LA SFIDA TRA LORELLA CUCCARINI E BARBARA D’URSO AL VIA

Se questo è l’antipasto, non vediamo l’ora di conoscere il resto del menù visto che quella inverale sembra che sarà una lotta senza esclusione di colpi e in cui, sicuramente, vedremo Lorella Cuccarini in cima nelle prime puntate (grazie al traino estivo e alla curiosità) ma poi tutto potrebbe cambiare a favore di Barbara d’Urso come succede ogni anno dopo i primi terremoti e arrangiamenti. Il trash e i reality di Canale 5 aiuteranno la conduttrice napoletana a tenere banco rispetto ai suoi concorrenti e a Lorella Cuccarini o alla fine dovrà arrendersi come ha fatto con Domenica Live e Mara Venier? La Rai lo spera e Lorella Cuccarini sembra lanciatissima tanto che, alle ultime polemiche, risponde proprio dalle pagine di Nuovo sottolineando il fatto che lei “può dire la sua dall’alto dei suoi 35 anni di carriera”. Sicuramente il posto ottenuto in tv non è legato alle ultime polemiche, almeno questo ci tiene a precisare lei… il resto lo faranno gli ascolti tv.

