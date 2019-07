Barbara d’Urso annuncia Domenica Live/ Video: dal 16 settembre in prima serata?

Barbara d’Urso è pronta a tornare in pista, nel vero senso della parola. Questa volta la conduttrice si prepara a tornare in onda, in diretta, con tutti i suoi programmi e mentre i promo di Pomeriggio5 girati nei giorni scorsi, quello di Domenica Live ha preso il volo. A bordo di un aereo, la conduttrice “mostra” tutti i volti della domenica, quella che piace ai fan che ogni settimana le regalano importanti ascolti tv. Da settembre, dopo le meritate vacanze, la conduttrice tornerà in tv e, in barba a coloro che dicevano di no, lo farà anche alla domenica pomeriggio. In molti erano pronti a giurare che la conduttrice era pronta a rinunciare a Domenica Live, almeno nella sua versione del pomeriggio, per evitare la sfida con Mara Venier che tornerà alla conduzione di Domenica In, ma lei stessa ha smentito tutto pubblicando il primo promo della nuova edizione proprio sul suo profilo Instagram poco fa e dopo due giorni di countdown.

BARBARA D’URSO PRONTA A TORNARE AL TIMONE DI DOMENICA LIVE (E NON SOLO)

Barbara d’Urso attualmente è in vacanza in Sicilia ma nei giorni scorsi è tornata a Milano per girare i primi promo della prossima stagione televisiva. In particolare, la conduttrice tornerà al timone di Pomeriggio 5 (forse già a fine agosto) andando allo scontro con Lorella Cuccarini, al timone de La Vita in Diretta, e anche di Live Non è la d’Urso, che potrebbe slittare al 2020, e, infine, di un’altra edizione del Grande Fratello dopo il successo delle sue ultime due edizioni. Anche in questo caso sembra che il reality arriverà in primavera ma il pubblico avrà modo di non sentire la sua mancanza.

Ecco il promo pubblicato da Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram:





