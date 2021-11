Mara Venier “Faccio fatica a parlare”/ “Ancora problemi alla bocca dopo 6 mesi…”

Durante lo spazio dedicato al Covid, nel corso della puntata di oggi di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha avuto qualche difficoltà nella pronuncia di una parola a causa delle difficoltà a parlare dopo i problemi legati alla lesione al nervo facciale. “Eh la mia bocca mi permette di non dire tutto, faccio un po’ fatica”, si è giustificata.

DOMENICA IN/ Pierpaolo Pretelli, da John Travolta al gioco del telefono (14 novembre)

Riferendosi al professore Le Foche, ospite in studio, Mara Venier ha aggiunto, toccandosi la bocca: “Sto ancora così caro professore, sono passati sei mesi, eh… che vuoi fa’?”. C’è ancora un po’ di tristezza e quasi sconforto nelle dichiarazioni di Mara Venier, in diretta a Domenica In. Era lo scorso giugno quando la conduttrice si era sottoposta ad un intervento per l’installazione di un impianto dentale, dagli esiti non proprio positivi, le cui conseguenze, a quanto pare, proseguono ancora a distanza di molti mesi.

MARA VENIER PIANGE PER GIAMPIERO GALEAZZI/ “Tra noi amore sublime, era simile a me”

Mara Venier ed il problema al nervo facciale

Proprio nelle passate settimane, Mara Venier intervistata dal settimanale Gente aveva spiegato di non essersi ancora ripresa del tutto: “Non sono messa benissimo”, aveva confidato. Alla vigilia della partenza della nuova edizione di Domenica In, la conduttrice non aveva nascosto le sue preoccupazioni in merito ai problemi che avrebbe potuto avere anche nella pronuncia corretta delle parole. “All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica”, aveva ancora svelato.

Mara Venier: "Tifo Lazio grazie a Giampiero Galeazzi"/ "Quando perdeva..."

Oggi, infatti, la padrona di casa della storica trasmissione di Rai1 ha dimostrato durante la nuova puntata di essere andata incontro ad un piccolo incidente di percorso proprio legato ancora alle conseguenze di quanto vissuto sei mesi fa legato alla lesione al nervo facciale che continua a rappresentare un problema irrisolto, almeno per il momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA