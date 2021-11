MARA VENIER PIANGE PER GIAMPIERO GALEAZZI/ “Tra noi amore sublime, era simile a me”

Con Giampiero Galeazzi, Mara Venier si era ritrovata proprio nell’attuale studio per ben due volte. “Era un amore quello mio e Giampiero, credo che esista l’amore tra due persone, quello sublime senza sesso, l’amore per la vita. Credo che in questo Giampiero sia simile a me”, ha commentato prima di mandare in onda un filmato con i loro principali momenti vissuti insieme nel corso della sua Domenica In.

Domenica In/ Giampiero Galeazzi e il successo: Marino Bartoletti “Alchimia perfetta”

Commozione allora come ora, inevitabilmente, come annunciato ancora prima della messa in onda del filmato: “E con questo vogliamo salutare… Ciao Bisteccone mio”, ha chiosato Mara Venier tra l’applauso dei tanti ospiti in studio che oggi hanno voluto ricordare con un sorriso l’indimenticabile Giampiero Galeazzi, compagno di tanti momenti insieme in tv e non solo. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Mara Venier: "Tifo Lazio grazie a Giampiero Galeazzi"/ "Quando perdeva..."

Mara Venier apre Domenica In nel segno di Galeazzi

Un inizio di Domenica In senza applausi e con un esordio differente rispetto al consueto. Ad aprire la puntata di oggi 14 novembre dedicata a Giampiero Galeazzi, non poteva che essere la padrona di casa Mara Venier con un commento dedicato proprio all’amico scomparso nei giorni scorsi a 75 anni: “C’è molta tristezza perchè abbiamo perso un amico carissimo. Bisteccone mio, era una grande amicizia ma Giampiero rimarrà sempre con me, non se ne andrà mai!”.

Mara Venier ha presentato i suoi ospiti in studio augurandosi di riuscire a non commuoversi: “Spero di riuscire ad avere un sorriso ed a fare questo ricordo come avrebbe voluto lui”. A contribuire a farle tremare la voce per un istante è stata la presentazione di Stefano Masciarelli con il quale Giampiero Galeazzi si è reso protagonista di tanti siparietti comici, proprio durante Domenica In con Mara Venier al timone.

MARA VENIER: "CON GIAMPIERO GALEAZZI RAPPORTO QUASI D'AMORE"/ "Ero molto materna e…"

Mara Venier, il ricordo di Giampiero Galeazzi a Domenica In

La padrona di casa di Domenica In ha però voluto sottolineare la grande bravura di Giampiero Galeazzi come volto della televisione italiana ma prima ancora come giornalista e telecronista: “Voglio ricordare Giampiero come grande giornalista che era, sono io che l’ho rovinato, me lo diceva sempre! L’ho portato in maniera un po’ folle nel nostro mondo dello spettacolo”.

Mara Venier ha ricordato in particolare la loro conoscenza e frequentazione e la proposta che gli avanzò: “Ci eravamo conosciuti a New York durante i mondiali ed era così irresistibile e simpatico da proporgli di entrare nel mio contenitore, era il mio secondo anno a Domenica In. Marino Bartoletti era del tutto contrario e lui stesso mi disse che sarebbe stato impossibile!”. Marino Bartoletti ha confermato il suo timore che potesse allontanarsi dallo sport perché “lo sport aveva bisogno di lui”, ma anche la Rai ne aveva bisogno. Mara lo ha voluto ricordare ancora con le sigle di Domenica In.

© RIPRODUZIONE RISERVATA