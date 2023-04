Mara Venier furiosa per una truffa a suo nome/ “La dovete finire di fo**ere la gente”

Mara Venier sbotta per una truffa a suo nome: “La dovete finire di fo**ere la gente”

La regina della domenica Rai Mara Venier su tutte le furie per una truffa con l’uso della sua immagine e del suo nome quasi fosse la testimonial di un prodotto “miracoloso” per risolvere problemi alle articolazioni. Secondo quanto riportato da The Pipol Gossip, la conduttrice avrebbe scoperto di essere stata usata per la pubblicità in questione, apparsa su un sito web, attraverso qualcuno che le avrebbe segnalato la cosa e ora sarebbe pronta a presentare una querela. La seconda volta nel giro di pochi giorni, perché Mara Venier si sarebbe recata già dai carabinieri per una denuncia a seguito di alcuni insulti a lei indirizzati via social.

Attraverso le sue Instagram Stories, poche ore fa la conduttrice di Domenica In ha smentito pubblicamente di aver prestato il suo volto a una promozione del genere: “Mai fatta questa pubblicità. Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail. Segue querela. Che sia un fake si vede lontano un miglio, ma quando utilizzate impropriamente il volto di un personaggio pubblico per promuovere le vostre truffe, l’unica cosa che vi meritate è la querela. La dovete finire di fo**ere la gente fragile“.

Lo sfogo di Mara Venier dopo la scoperta di essere stata usata per una truffa online, pronta alla querela

Lo sfogo di Mara Venier su Instagram sarebbe arrivato poche ore fa, dopo l’amara scoperta dell’uso del suo nome e della sua immagine per promuovere una presunta truffa online. Nello specifico, secondo quanto riporta The Pipol Gossip, il volto della conduttrice sarebbe stato utilizzato a sua insaputa per la pubblicità di un prodotto che prometterebbe miracoli per la salute. Su un sito web, infatti, secondo quanto emerso sarebbe apparsa la sua faccia accanto alla seguente scritta: “Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti“.

La conduttrice avrebbe appreso di quanto stava accadendo da una persona che le avrebbe immediatamente segnalato la questione, e avrebbe quindi deciso di condividere tutta la sua indignazione nelle sue storie di Instagram: “Dovete smetterla di strumentalizzare i problemi della gente che non ha strumenti, per di più utilizzando impropriamente il volto delle persone di cui si fidano“. Mara Venier avrebbe chiaramente annunciato la sua intenzione di passare per le vie legali: “Vi meritate una querela“. Ora non resta che attendere eventuali sviluppi della questione dopo la battaglia esplosa sugli insulti dall’account QuiMediaset...











