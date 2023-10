Mara Venier: “Il peggior compleanno della mia vita”/ Cosa è successo alla conduttrice di Domenica In

La puntata di oggi, domenica 22 ottobre, di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai 1, si è aperta con un annuncio diretto alla conduttrice da parte della regia, che l’ha interrotta ancora prima della presentazione degli ospiti. La regia, infatti, ci ha tenuto a porgere i più sentiti auguri possibili alla famosa “zia” di tutti gli italiani, che venerdì 20 ottobre, ha compiuto 73 anni. Un momento, insomma, che ci si aspetterebbe essere sereno e felice, ma in realtà Mara Venier, pur ringraziando sentitamente tutti, ci ha tenuto a puntualizzare che è stato l’esatto opposto, ovvero “forse il compleanno più brutto della mia vita”.

Mara Venier omaggia Loretta Goggi con un bouquet e si commuove: “Siamo fragili”/ Poi la gag col make up

Mara Venier: “Il peggior compleanno della mia vita”

Insomma, venerdì 20 Mara Venier ha compiuto gli anni, per l’esattezza 73, e la puntata odierna di Domenica In è stato un momento, come di consueto, per farle gli auguri. In realtà, però, la conduttrice ci ha tenuto subito a sottolineare che “questo è stato il compleanno più brutto della mia vita“. Così, nello studio di Rai 1, i toni sono subito diventati più tristi e cupi, in qualche modo, ma “zia” Mara ci ha tenuto a rassicurare tutti spiegando perché non si è affatto sentita felice e serena.

Mara Venier: "Io umiliata da un direttore Rai e mandata via perché troppo vecchia"/ "Tornata per riscattarmi"

“Ero a letto”, ha spiegato Mara Venier, “senza voce completamente. È andata così e festeggeremo in un altro momento”. Nonostante questo, però, ha anche ringraziato “tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi, ho cercato di rispondere a tutti” e soprattutto ha voluto ringraziare “il professor Le Foche che nonostante i suoi problemi mi ha curato” permettendole di presentarsi in trasmissione. “Non ho la mia voce”, ha detto ancora Mara Venier, “ma spero di andare avanti fino alle 17, 17:10, che non vada via”. Insomma, fortunatamente a rovinare il compleanno di “zia” Mara non sarebbe stato nulla di troppo negativo, mentre sicuramente ci saranno occasioni migliori per festeggiarlo tutti assieme, in pieno stile Domenica In.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona: “numero 1 della tv dopo Belve mi fa ‘ora te lo suca*o'”/ “Mi sparerei se vivessi come lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA