MARA VENIER A RENZO ARBORE/ “mi hai tradito quando stavamo insieme?” (Domenica In)

Ultima puntata di Domenica In per Mara Venier che sin dall’inizio ha ringraziato il pubblico. Tornata a ricoprire il ruolo di “regina della domenica”, la Zia Mara ha detto: “grande partecipazione del pubblico, ondata di affetto enorme per questa trasmissione e questa è la cosa più importante”. Poi la conduttrice, che è stata letteralmente travolta dall’affetto del pubblico, ha voluto ringraziare davvero tutti citando la maglietta indossata per l’ultima puntata: “come ho scritto su questa maglietta: grazie a tutti! Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo programma”. La Venier ha voluto poi precisare un grazie speciale ad una grande amica con cui ha iniziato questo percorso e con cui ha deciso di concluderlo: “ma c’è una persona che voglio ringraziare, è un’amica preziosa, è stata ospite alla prima puntata ed è tornata anche per l’ultima puntata: Romina Power”. La Venier, infatti, parlando di questa edizione di Domenica In ha detto: “Molto emozionante, molto faticosa, ne ho fatte dieci edizioni, ma questa è la più bella di tutte” con tutto il pubblico in delirio”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Mara Venier frecciatina a Renzo Arbore: “con chi mi hai tradita?”

Mara Venier apre una pagina del suo passato, approfittando della presenza di Renzo Arbore a Domenica In: la conduttrice, a distanza di molti anni dalla fine del loro matrimonio, vuole infatti conoscere a tutti i costi il nome della donna coi cui crede di essere stata tradita. “Con le ballerine del cacao Meravigliao no”, conferma il suo ex senza ombra di dubbio. Ma la padrona di casa lo incalza e, a distanza di molto tempo da quegli eventi, è determinata a far luce sulla vicenda: “Con chi mi tradivi? – insiste la Venier – Sono sposati 20 anni me lo puoi dire, con chi mi hai tradito mentre stavamo insieme?”. Arbore, però, non ha intenzione di cedere, per questo motivo la padrona di casa chiede all’altro ospite della puntata, Teo Teocoli, di raccontare il divertente aneddoto legato alla loro gioventù: in passato, Mara Venier avrebbe infatti baciato il comico per fare ingelosire Renzo Arbore. “Racconti quella volta in cui noi siamo andati insieme al tennis? – chiede Mara Venier – Parla ad alta voce. Amore è un episodio che riguarda noi due, io l’avevo dimenticato”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Tornerà a Domenica In?

Mara Venier è pronta per l’ultima puntata di Domenica In, il contenitore televisivo tornato ai fasti di un tempo proprio grazie a lei. La zia Mara, infatti, è riuscita a mettere d’accordo tutti, critica e pubblico, riconquistando il titolo di regina della domenica per buona ammissione della stessa Barbara D’Urso costretta a posticipare la sua Domenica Live. Nonostante il grande successo di ascolti però il futuro della Venier in Rai è ancora incerto. Se da un lato c’è chi dice che la zia Mara sarà confermata ancora al timone di Domenica In, a mettere i puntini sulle “i” è stata proprio la conduttrice durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Non so che cosa farò” ha precisato Mara circa il suo futuro in Rai e una possibile seconda edizione del contenitore domenicale di Rai1. In realtà questa incertezza è legata in particolare modo al marito Nicola Carraro.

Mara Venier lascia Domenica In?

Sui social, dove è una delle regine, Mara Venier ha lanciato un messaggio che sa di arrivederci: “Ci vediamo domenica per l’ultima puntata di “’Domenica in… E’ stato bello stare con tutti voi… molto bello…! Grazie!”. In realtà è la stessa conduttrice a non sapere cosa sarà del suo futuro visto che condurre un programma come Domenica In richiede tanto tempo. A dirlo è proprio la zia Mara che alla domanda sul suo futuro del giornalista Alberto Dandolo di Oggi ha detto: “ma quanto corri!”. La Venier, infatti, ha raccontato che il marito Nicola Carraro giocherebbe un ruolo importantissimo nelle sue prossime decisioni: “Mio marito Nicola non era poi così d’accordo quando l’anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita”. Il marito, infatti, è spesso a Santo Domingo e sin dall’inizio si era pronunciato scettico sulla conduzione di Domenica In essendo un programma che impegna la moglie tutti i giorni. “Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme” ha rivelato la Venier che potrebbe così decidere di mettere da parte la carriera per viversi l’amore.

Mara Venier: “grazie a Maria De Filippi ho tirato fuori…”

Durante la lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Mara Venier ha parlato anche della sua grande amica Maria De Filippi con cui ha lavorato diversi anni a Mediaset. Quest’anno, infatti, la Venier ha raccontato di essersi sentita molto più libera su Rai1 di mostrare il suo lato esuberante e sbarazzino e questo proprio grazie alla De Filippi: “Sono aspetti che la mia amica Maria De Filippi è riuscita a farmi tirare fuori a Tú sí que vales, mettendomi a fare il giudice popolare”.



