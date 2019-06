Mara Venier, proposta di matrimonio in diretta/ Nicola Carraro: “vuoi risposarmi?”

Nel giorno del suo anniversario di matrimonio, con Nicola Carraro che si trova a Santo Domingo, Mara Venier si è raccontata ai microfoni di Io e te. Dopo aver telefonato a sorpresa a Pierluigi Diaco, la conduttrice entra nello studio della trasmissione di Raiuno all’insaputa del conduttore che, dopo aver abbracciato Mara a cui è legato da una profonda amicizia, è riuscito a regalare al pubblico di Raiuno un quadro intimo e molto emozionante della Venier che, ai telespettori non si è mai proposta come una diva, ma come una signora normale. Anche per Mara Venier, nel corso dell’intervista, è arrivata una bellissima sorpresa. Da Santo Domingo, dove si trova attualmente, Nicola Carraro ha chiesto a Mara Venier di risposarlo. “Ci siamo sposati il 28 giugno del 2006, ma lui è a Santo Domingo”, spiega Mara Venier a Diaco che poi lancia un filmato in cui il protagonista è proprio Nicola che dice – “ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu, bella, sorridente, con quel vestito di Valentino. Era una bellezza vederti, ti amo. A proposito, se torni a Santo Domingo invece di stare da Diaco, vorrei risposarti. Te lo propongo ufficialmente“, afferma Carraro. Mara Venier accetta la proposta e dice: “ti risposerei anch’io domani mattina”.

MARA VENIER: “A 50 ANNI HO INCONTRATO L’ESSENZA DELL’AMORE”

E’ un grande amore quello che lega Mara Venier e Nicola Carraro, nato quando entrambi erano adulti e con un passato sentimentale alle spalle. All’amico Pierluigi Diaco, la conduttrice confessa di aver avuto un po’ paura, all’inizio, del corteggiamento di Nicola temendo di essere troppo diversa da lui. Tutto, invece, è andato per il verso giusto ed oggi, Mara Venier lancia un messaggio importante a tutte le donne: “Sono stata moto fortunata perchè a 50 anni ho incontrato l’amore, l’essenza dell’amore, quello che io avevo sempre voluto, ma per colpa mia, mi innamoravo di uomini che la pensavano in maniera diversa – dice Mara che poi si rivolge alle donne e dice – “a tutte le donne che non hanno più 20, 30 e neanche 40 anni voglio dire che la vita, poi, improvvisamente, apre delle porte meravigliose. Io a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”.

