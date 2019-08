Mara Venier/ “Scontri con mia figlia Elisabetta Ferracini, e su Domenica In…”

Le novità non mancano mai quando si parla di Mara Venier. Lei è la donna del momento dopo la rivincita che ha portato a casa lo scorso anno alla guida di Domenica In, la conduttrice non solo ha ottenuto un “rinnovo” e tornerà da settembre ad essere la ragione di Rai1 ma aveva ricevuto anche una proposta indecente da parte dei vertici della tv pubblica. In un’intervista ad Oggi è la stessa conduttrice a parlare del suo rifiuto alla proposta di portare in tv una versione xxl di Domenica In. La versione giusta del suo programma è quella che andata in onda lo scorso anno e lei stessa conferma: “Cambierà molto poco, solo il tabellone non ci sarà perché era un po’ complicato ma il mio contatto con il pubblico non mancherà perché abbiamo pensato ad un altro gioco”. La stessa conduttrice avrà poi modo di lanciarsi in prime time per un people show di tre serate ma nell’intervista non parla solo dei suoi progetti futuri ma anche del suo essere mamma.

LO SCONTRO CON LA FIGLIA ELISABETTA FERRACINI

La versione nonna di Mara Venier spesso affolla i social tra foto e video ma il suo essere mamma è una cosa di cui è sempre stata gelosa. Nell’intervista a il settimanale Oggi, la conduttrice conferma la sua felicità per il matrimonio del figlio ma, riguardo ad Elisabetta Ferracini, la figlia che ha avuto a soli 17 anni, rivela: “Il nostro rapporto è fatto di alti e bassi. Lei ha un carattere forte come il mio e questo ha spesso portato allo scontro…. capitano litigi e distacchi ma poi ci si ritrova sempre. Può essere che ci scontriamo però poi tutto si sistema“. La Ferracini è nata quando lei era ancora giovane e l’ha resa nonna molto presto: “Abbiamo bruciato le tappe”. Il loro rapporto è però sotto gli occhi di tutti visto che la stessa le ha fatto diverse sorprese partecipando dietro le quinte a Domenica In. Le vedremo ancora insieme?

