Mara Venier: “Tifo Lazio grazie a Giampiero Galeazzi”/ “Quando perdeva…”

Mara Venier ha rivelato di essere tifosa della Lazio grazie a Giampiero Galeazzi: una confessione emersa in maniera del tutto spontanea nel corso della puntata di “Domenica In” andata in onda quest’oggi, 14 novembre 2021, su Rai Uno. La conduttrice veneta, infatti, ha aperto il programma nel ricordo del celebre giornalista e telecronista sportivo, venuto a mancare all’età di 75 anni nella giornata di venerdì. Una notizia che ha scosso non soltanto il mondo dello sport, ma anche tanti colleghi che hanno avuto il privilegio di condividere segmenti più o meno lunghi delle loro carriere con una delle voci più iconiche di sempre.

Proprio in riferimento alla sua dipartita, Mara Venier ha voluto radunare, in presenza o attraverso i collegamenti audiovisivi, alcuni amici e sportivi che hanno conosciuto e vissuto momenti di vita con Galeazzi, non ultimo Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, che ha confessato di faticare ancora a concepire l’idea che il cronista non sia veramente più in vita.

MARA VENIER: “SONO DIVENTATA UN PO’ LAZIALE GRAZIE A GALEAZZI”

Proprio all’inizio del collegamento con Sinisa Mihajlovic, storica bandiera della Lazio, ricordato anche e soprattutto per le sue punizioni che poche volte lasciavano scampo ai portieri avversari, Mara Venier ha rivelato di essere tifosa della compagine biancoceleste. Un legame che nulla ha a che vedere con la sua terra natale, ma che le è stato trasmesso proprio da Giampiero Galeazzi, noto tifoso della squadra della Capitale: “Sono diventata un po’ laziale anche io, per amore, affetto e amicizia di Bisteccone”.

In seguito ha aggiunto: “Tifo proprio Lazio, davvero. Quando lavoravamo insieme, pregavo sempre che la Lazio non perdesse. Quando capitava una sconfitta, infatti, Giampiero si metteva un muso lungo e non aveva più voglia di fare niente”. Una reazione da vero tifoso, insomma, a riprova ulteriore di una passione autentica e trasmessa anche alla collega di Domenica In, che oggi l’ha ricordato con sincero, profondo affetto.



